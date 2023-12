Kodierleitfaden 2019 Intensivmedizin (Praxiswissen Abrechnung)

Kodierleitfaden 2019 für die Intensivmedizin (Praxiswissen Abrechnung) (Buchhandel).

Erneut liegt der erfolgreiche und praxisnahe Kodierleitfaden für die Kodierung der internistischen Intensivmedizin für das Jahr 2019 vor. Die Abbildung komplexer Fälle in das DRG-System wird anhand von Definitionen, Hitlisten und Beispielen anschaulich durch das

erfahrene Autoren-Team erklärt. Die Intensivmedizin ist in der DRG-Vergütung inzwischen sehr komplex abgebildet. Auch 2019 ist die intensivmedizinische Komplexbehandlung erlösrelevant, etliche Basis-DRGs in den meisten MDC werden inzwischen durch TISS/SAPS-Punkte

differenziert. Erneut erfolgte eine Neubewertung der Beatmungszeiten und analog

eine stärkere Gewichtung der Intensivkomplexprozeduren, insbesondere durch

Abwertung reiner Beatmungszeiten im DRG-System. Die Bedeutung und der Umgang

mit diesen und weiteren splitrelevanten Prozeduren werden im Leitfaden

ausführlich erläutert, ebenso die weitere Differenzierung der Beatmungs-DRGs.

Das Thema Weaning wird wegen seiner zunehmenden Bedeutung und der jüngsten

Anforderungen an die Dokumentation während des Intensivaufenthaltes und an die

Berücksichtigung der neuen OPS-Ziffer in dieser Ausgabe ausführlicher

dargestellt. Die Dauer der maschinellen Beatmung wird zunehmend kritischer vom

MDK geprüft, weshalb sie hier ausführlich mit den aktuellen Fakten präsentiert

wird. Die Kodierrichtlinie 1001 zur Beatmung sollte innerhalb der

Selbstverwaltung 2018 überarbeitet werden, dies ist aufgrund zahlreicher

Differenzen gescheitert. Leider liegen inzwischen auch höchstrichterliche

Entscheidungen zur Beatmung vor, so dass dieses Thema inzwischen sehr

streitbefangen ist. Die Entwicklungen werden im Leitfaden dargestellt.

Erfahrungen bei der Überprüfung von OPS-Strukturkriterien der Intensivstationen

durch den MDK werden ebenfalls präsentiert. Daneben werden wiederkehrende

intensivmedizinische Situationen wie die Kodierung der Sepsis, von

Gerinnungsstörungen oder Vergiftungen umfassend besprochen. Sämtliche

Diagnosen, Prozeduren und Fallpauschalen werden für das DRG-System 2019 aktuell

dargestellt.

Quelle: Buchhandel, 29.11.2018