Management-Handbuch Augenheilkunde: Kliniken, MVZ und Praxen erfolgreich führen (Gesundheitswesen in der Praxis) (Buchhandel).

Die Augenheilkunde in Deutschland bewegt sich in einem dynamischen Marktumfeld. Der demografische Wandel, Fortschritte in der Wissenschaft, bei OP-Verfahren, in der Medizintechnik und in der Pharmakologie sowie die allgemein fortschreitende Digitalisierung wirken

sich sowohl auf die Gesundheitsanbieter als auch auf die Patienten aus. Die Dienstleistungskette erstreckt sich von der konservativen Einzelpraxis über Berufsausübungsgemeinschaften verschiedener

Größe und einer steigenden Anzahl an Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) bis

hin zur universitären Spitzenforschung.

[...]

Ob Abrechnung, Personalmanagement, Digitalisierung, Umweltmanagement oder

Hygienemanagement am Beispiel der SARS-CoV-2-Pandemie – in über 20 Beiträgen

ausgewiesener Fachexperten werden alle relevanten Managementfelder abgedeckt.

Beiträge zu den häufigen Prozeduren und den Megatrends der Augenheilkunde sowie

Interviews mit Experten aus verschiedenen Versorgungsmodellen runden das

Handbuch ab. Best Practice-Beispiele, Checklisten und Umsetzungshilfen

ermöglichen dem Anwender die Umsetzung in die eigene berufliche Praxis.

Das Handbuch bezieht alle Versorgungsstufen ein und wendet sich damit an

Ärztinnen und Ärzte sowie die kaufmännische und medizinische Leitung in Praxen,

Kliniken und MVZ, aber auch an Berater und Finanzinvestoren im Bereich

Augenheilkunde.

