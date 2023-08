Organspendeausweise bei Schockraumpatienten (Deutsches Ärzteblatt).

Hintergrund: Die Quote der Organspender in Deutschland ist sehr niedrig; es besteht eine Diskrepanz zwischen Verfügbarkeit und Bedarf. Im internationalen Vergleich führt Deutschland vergleichsweise wenige Organentnahmen durch. Das zentrale Element bei der Vorbereitung einer Organentnahme ist die Zustimmung

des Spenders. Diese kann sowohl mündlich als auch schriftlich (in Form einer

Patientenverfügung oder eines Organspendeausweises) vorliegen. Ziel dieser

Untersuchung war es, herauszufinden, wie viele Patienten im Notfall einen

Organspendeausweis bei sich führen. [...]

