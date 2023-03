Studie: Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern

2019 über 17.500 ambulante Schwangerschaftsabbrüche in Kliniken (ZI).

2019 sind in den Arztpraxen und Krankenhäusern in Deutschland rund 101.000 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen worden. Davon entfielen 21.135 auf die Kliniken. Nach der Beratungsregelung waren es 18.023 Fälle, davon 17.623 (97,8 Prozent) ambulant. Dies entspricht einer bundesweiten Quote von 10,4

Schwangerschaftsabbrüchen je 10.000 Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis unter

50 Jahre), die ambulant in Kliniken durchgeführt worden sind. Starke regionale

Unterschiede innerhalb Deutschlands fallen auf. So wurden die höchsten

Schwangerschaftsabbruchquoten in Ostdeutschland beobachtet, auch bei Frauen

unter 18 Jahren. Dabei lagen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen an der Spitze (51,8, 40,4, 38,5, 37,1

bzw. 30,6 Schwangerschaftsabbrüche je 10.000 Frauen). Demgegenüber rangierten

Baden-Württemberg, Berlin, das Saarland sowie Bayern deutlich darunter (4,6,

3,6, 2,1 bzw. 1,9 Abbrüche je 10.000 Frauen). Insgesamt entfiel fast die Hälfte

(46,3 Prozent) der ambulanten Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern auf

Frauen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Fast zwei Drittel (61,1 Prozent) der

Frauen, die sich im Jahr 2019 in Deutschland für einen Abbruch entschieden

haben, waren ledig und etwas über ein Drittel (35,2 Prozent) verheiratet.

Das sind die zentralen Ergebnisse einer Versorgungsatlas-Studie der Universität

Kassel über „Regionale Versorgungsunterschiede bei der Durchführung ambulanter

oder stationärer Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern in Deutschland“,

die das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) heute

veröffentlicht hat. „Die regionalen Unterschiede bei Schwangerschaftsabbrüchen

nach der Beratungsregelung sind bislang noch nicht ausreichend untersucht

worden. Auffällige Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern

könnten vor allem auf die damaligen Regelungen in der DDR, die Trägerverteilung

der Krankenhäuser sowie die unterschiedlichen religiösen Traditionen

zurückzuführen sein“, sagte der Zi-Vorstandsvorsitzende, Dr. Dominik von

Stillfried.

Eine wichtige Rolle bei der Schwangerschaftsabbruchversorgung spiele auch die

Mobilität der Patientinnen zwischen den Bundesländern und international in

Grenzregionen, so von Stillfried weiter: „So kam fast ein Drittel der Frauen,

die 2019 in Bremen einen ambulanten Abbruch im Krankenhaussektor hatten, aus

Niedersachsen. Ebenso zeigt unsere Studie eine relevante internationale

Mobilität. In Brandenburg war ein Drittel der Frauen, die im Jahr 2019 ambulant

am Krankenhaus eine Abtreibung hatten, mit ihrem Wohnsitz im Ausland

angemeldet. Auffällig ist der hohe Anteil von Patientinnen mit ausländischem

Wohnsitz in Brandenburg. Eine Erklärung hierfür wäre eine länderübergreifende

Mobilität von Frauen aus Polen, wo restriktive Abtreibungsgesetze gelten.“

Nach § 218 Strafgesetzbuch ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland

strafbar. Wenn eine Frau in Deutschland freiwillig ihre Schwangerschaft

abbrechen will, kann sie diese nur nach einer Beratung in den ersten zwölf

Wochen ärztlich beenden lassen. Ärztinnen und Ärzte durften früher nicht für

Abtreibungen werben. Als Werbung im Sinne des § 219a StGB gilt, detaillierte

Informationen über die möglichen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs und über

entsprechende Risiken öffentlich zu verbreiten. Am 24. Juni 2022 hat der

Deutsche Bundestag die Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche

beschlossen.

Um regionale Unterschiede bei der Versorgung eines freiwilligen

Schwangerschaftsabbruchs in Krankenhäusern zu identifizieren, ist eine

Sonderauswertung von Schwangerschaftsstatistiken vom Jahre 2019 analysiert

worden. Die Sonderauswertung wurde für das Projekt „Medizinische

Versorgungssituation zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs im

Krankenhaussektor in Deutschland“ vom Statistischen Bundesamt in Begleitung der

Universität Kassel geleistet. Mit der vorliegenden Studie werden diese

Statistiken zum Schwangerschaftsabbruch zum ersten Mal tiefergehend ausgewertet

und dargestellt.

Quelle: ZI, 23.03.2023