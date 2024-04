IQWiG Jahresbericht 2021 liegt vor (Download, PDF, 4,6 MB).

Die Broschüre ist inklusive jährlichem AMNOG-Faltblatt auch in digitaler Kurzform mit Videos und einem Blätter-PDF zum Download auf IQWiG.de verfügbar. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat am 17. August 2022 seinen Jahresbericht 2021 publiziert. Auf 56 Seiten

liefert er einen umfassenden Überblick über das vergangene Arbeitsjahr: Das

Institut schaut zurück auf seine organisatorische Entwicklung und die bis Ende

2021 erreichten Arbeitsergebnisse.

Wie Jürgen Windeler im Vorwort herausstellt, verbindet das IQWiG mit dem

Wechsel an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums große Hoffnungen auf

eine wachsende Wertschätzung der evidenzbasierten Medizin. Eine Baustelle sei

in diesem Zusammenhang die anwendungsbegleitende Datenerhebung, die sich noch

in den Kinderschuhen befinde.

Reformbedürftig sind aus Sicht des IQWiG auch die Regelungen für die Bewertung

von Hochrisiko-Medizinprodukten. Das Problem: Durch die aktuelle §137h-Regelung

wird der Gemeinsame Bundesausschuss gezwungen, auch solche Methoden

deutschlandweit zu erproben, die weltweit bislang gerade erst ein paar Dutzend

Mal angewendet wurden.

Projekte besonderer Natur

Ein Projekt besonderer Natur schloss das IQWiG 2021 ab: Im Rahmen eines

Generalauftragsprojekts wertete das Institut aus, ob das Privileg des

„fiktiven“ Zusatznutzens für Orphan Drugs gerechtfertigt ist. Die Antwort

lautet: Nein.

Vorbereitungen zu europäischen Nutzenbewertungen

Zunehmend wichtiger wird das Engagement des IQWiG auf europäischer Ebene: Ab

2025 soll es erste gemeinsame Nutzenbewertungen von Arzneimitteln in der EU

geben. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Das IQWiG beteiligt sich

unter anderem an der internationalen Arbeitsplattform EUnetHTA 21, in der im

Auftrag der EU die Grundlagen für die Umsetzung der maßgeblichen

EU-HTA-Verordnung erarbeitet werden.

Hierüber und zu vielen weiteren Themen informiert der Jahresbericht. Zusätzlich

enthält er wie in den letzten Jahren einen Beileger, der in tabellarischer Form

alle AMNOG-Bewertungen auflistet.

Der Jahresbericht 2021 liegt als Blätter-PDF und in digitaler Kurzversion auf

der Website des Instituts zum Download vor. Die Druckversion kann über

info@iqwig.de bestellt werden. werden.

Quelle: Pressenachricht, 17.08.2022