Die transfusionsmedizinischen Kolleginnen und Kollegen von MEDILYS haben eine Kitteltaschen-Broschüre zum Thema Hämotherapie erstellt. Sie enthält alle praktischen Schritte für eine sichere Bluttransfusion von der Indikation über die Bestellung von Blutkonserven bis zur Transfusion und Nachsorge.

29. Mär. 2022 Hamburg

DIE NEUE BROSCHÜRE "MANUAL HÄMOTHERAPIE"

Manual Haemotherapie

Titel und Vorwort der Broschüre Hämotherapie

SEHR GEEHRTE LESERIN, SEHR GEEHRTER LESER,

mit dieser kompakten Kitteltaschen-Broschüre zum Thema „Hämotherapie“ hoffen

wir, Ihnen eine kleine Hilfestellung an die Hand geben zu können, wenn es um

das Thema Blutkomponenten und Transfusionen geht. Es ersetzt keinesfalls das

(empfohlene) Studium der entsprechenden Gesetze, Leit- bzw. Richtlinien und

Empfehlungen:

Querschnitts-Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten

(herausgegeben von der Bundesärztekammer auf Empfehlung ihres

Wissenschaftlichen Beirats)

Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von

Blutprodukten (Richtlinie Hämotherapie), aufgestellt gemäß §§ 12a und 18

Transfusionsgesetz von der Bundesärztekammer im Einvernehmen mit dem

Paul-Ehrlich-Institut

Das Manual richtet sich in erster Linie an junge Ärztinnen und Ärzte in den

Kliniken. Es ist aber natürlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

unserer Blutdepots ebenso interessant. Exemplare für die MEDILYS-Labore können

bei Frau Anhalt in St. Georg bestellt werden.

Quelle: Asklepios, 29.03.2022