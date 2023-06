Krankenhausreform: MD Nord sieht sich als Kontrollinstanz vernachlässigt

Die Krankenhausreform erfordere den Medizinischen Dienst als Prüfer (MD Nord).

Bald schlechtere Behandlungs-Qualität zu höheren Kosten? So könnte das Ergebnis der Krankenhausreform aussehen, wenn der Medizinische Dienst nicht einbezogen wird. Vor diesem möglichen Szenario warnt Peter Zimmermann, der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Nord. „In den derzeitigen

Verhandlungen um die Krankenhausreform sollen die Medizinischen Dienste aus Sicht einzelner Bundesländer offenbar bewusst ferngehalten werden“, kritisiert Zimmermann. Wenn das so käme, wäre alles herausverhandelt, was die Patienten

und das Geld der Versicherten seit Jahren schützt, bis das Gesetz zur

Abstimmung in den Bundestag kommt.



„Es droht, dass die Sicherheit der Patientinnen und Patienten aufs Spiel

gesetzt wird, nur um eine Einigung beim Krankenhausreform-Gesetz doch noch zu

erreichen“, kommentiert Dr. Bernhard van Treeck, der Leitende Arzt des MD Nord,

die Forderungen mancher Bundesländer, die damit den aus ärztlicher Sicht

grundsätzlich richtigen und dringend notwendigen Reformentwurf des

Bundesgesundheitsministeriums (BMG) verwässern wollen. Die Medizinischen

Dienste werden im Entwurf zwar als Prüfinstanz der geplanten Leistungsgruppen

genannt. Einzelne Länder allerdings wollen Öffnungsklauseln. „Wenn ein Gesetz

so verabschiedet würde, stünde die Reform am Ende ohne unabhängige Prüfer da“,

warnt Dr. van Treeck. „Auch für die Ärztinnen und Ärzte und die

Pflegefachkräfte in den Kliniken wäre das schlecht. Ohne externe Sicherung der

Qualität würde weiter in einem auf Wettbewerb und Gewinnmaximierung

ausgerichteten Krankenhausbereich zu ihren Lasten eingespart.“ Der Reformansatz

des Bundesgesundheitsministeriums sei dringend notwendig – in unverwässerter

Form und einem Anspruch an eine hochwertige Qualität der Versorgung.

„In diesen Verhandlungen geht offenbar völlig verloren, dass es hier um

Menschen und ihre Gesundheit geht, sowie um ihr schwer verdientes Geld, das sie

dafür in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen“, unterstreicht Dr.

Andreas Krokotsch, der Leiter der Abteilung Krankenhaus. „Es entsteht vielmehr

der Eindruck, dass hier Politiker um ihre Wahlkreise fürchten, weil Kliniken

vor der Haustür geschlossen werden könnten.“ Völlig außeracht gelassen würde

das Personal in den Krankenhäusern selbst: „Wir erleben immer wieder, dass uns

Ärztinnen und Ärzte oder Pflegefachkräfte danken, dass wir ihre Abteilung

prüfen. Damit verbindet sich häufig auch die Erwartung, dass sie dadurch

ausreichend qualifiziertes Personal bekommen.“

Qualitätssicherung per Selbsterklärung nicht ausreichend

„Eine Qualitätssicherung per Selbsterklärung der Krankenhäuser wie NRW das

praktiziert, das kann es nicht sein“, ergänzt Dr. Krokotsch. Dass eine solche

Qualitätssicherung rein „auf Treu und Glauben“ nicht ausreichen könne, hätten

die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt. „Wir haben dabei festgestellt,

dass in vielen Krankenhäusern in Hamburg und Schleswig-Holstein die Prüfungen

zu besserer Qualität führen“, erläutert Dr. Krokotsch. „Das bedeutet auf jeden

Fall mehr Behandlungssicherheit für die Patienten. Die Begutachtungen, ob die

Qualitätsmerkmale von Leistungsgruppen durch das Krankenhaus erfüllt sind,

dürften nicht durch jemanden erfolgen, bei dem weder die Kompetenz noch die

Unabhängigkeit gesetzlich sichergestellt sind.“ Das müsse zwingend Aufgabe der

Medizinischen Dienste sein, das sehe auch das BMG so.

Reform zu Lasten der Versicherten aufgeweicht

„Es scheint so, als ob die Reform in den Verhandlungen aufgeweicht werden

soll“, warnt Jürgen Reimer, Verwaltungsratsvorsitzender des MD Nord. Das könne

nicht im Sinne der rund 3,2 Millionen Mitglieder der Krankenkassen im Norden

sein, die mit ihren Beiträgen für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zum

größten Teil die Geldgeber des ganzen Systems darstellten. „Sie können

erwarten, dass die Behandlungsqualität und der Umgang mit ihrem Geld unabhängig

sichergestellt und geprüft werden. Die Prüfungen der Strukturqualität in den

Krankenhäusern durch den Medizinischen Dienst Nord haben gezeigt: Dieser

kritische Blick von außen ist wichtig und muss weiter unabhängig von

finanziellen und politischen Interessen sein. Das kann nur der Medizinische

Dienst leisten.“

„Politiker mögen um ihre Wahlkreise fürchten. Wir sorgen uns um die Qualität

der Behandlung und um die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen in

den Kliniken“, betont abschließend Dr. van Treeck.

---------------------------------------

Der Medizinische Dienst Nord

Der Medizinische Dienst Nord ist der Beratungs- und Begutachtungsdienst für die

Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein mit rund 600 Beschäftigten. Er

begutachtet Leistungen für die gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und die

soziale Pflegeversicherung (SPV). Neben Prüfungen in der Pflege und in der

ambulanten Versorgung ist die Prüfung der stationären Versorgung ein

wesentliches Aufgabenfeld: 95 Ärztinnen und Ärzte sowie 45 Kodierfachkräfte

prüfen und begutachten im gesetzlichen Auftrag die Leistungen von rund 110

Krankenhäusern in beiden Bundesländern.

Quelle: MD Nord, 09.06.2023