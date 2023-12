Langzeitrisiken von Implantaten - Metalle aus Endoprothesen können sich im Knochen ablagern (Charité).

Eine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin konnte mit Hilfe hochkomplexer Analysemethoden detailliert nachverfolgen, wie verschiedene Metalle aus Endoprothesen freigesetzt werden und sich im umliegenden Knochengewebe anreichern. Auch unabhängig von mechanischer Belastung kann es –

anders als bisher angenommen – aus verschiedenen Prothesenteilen zu einer

ständigen Freisetzung von Metallen kommen. Die im Fachmagazin Advanced Science

veröffentlichen Erkenntnisse sollen helfen, die Materialien von Implantaten zu

optimieren und ihre Sicherheit zu erhöhen.

Moderne Endoprothesen sollen Patienten mit chronisch degenerativen

Gelenkerkrankungen eine schmerzfreie Beweglichkeit ermöglichen und so ihre

Lebensqualität deutlich verbessern. Für solchen künstlichen Gelenkersatz werden

Materialien mit verschiedenen Metallverbindungen verwendet, um eine mechanische

Stabilität des Implantats möglichst lange zu gewährleisten. Entscheidend für

den langfristigen Erfolg einer Endoprothese ist jedoch eine stabile Integration

in das umliegende Knochengewebe. Frühere Arbeiten zur Implantatstabilität

belegten, dass es an den Reibungsflächen, so genannte Gleitpaarungen, zu einem

Abrieb von Metallen kommen kann. Diese Metallrückstände können zu einer

Rückbildung des umliegenden Knochens, der sogenannten Osteolyse, und somit zu

einer frühzeitigen Lockerung der Implantate führen. Allerdings wurde eine

mögliche ständige Freisetzung von Metallen aus anderen Teilen der Prothese

bisher außer Acht gelassen.

Die Forschungsgruppe um Dr. Sven Geißler am Julius-Wolff-Institut für

Biomechanik und Muskuloskeletale Regeneration der Charité hat nun die räumliche

Verteilung und lokale Toxikokinetik von freigesetzten metallischen Verschleiß-

und Korrosionsprodukten im umliegenden Knochengewebe unter Verwendung eines

einzigartigen Synchrotron-basierten Röntgenfluoreszenz-Bildgebungssystems

detailliert untersucht. „Mit unserer Arbeit zeigen wir zum ersten Mal, dass

sowohl partikuläre als auch gelöste Metalle, die aus Endoprothesen stammen, im

umliegenden Knochen und im Knochenmark in überphysiologischen Konzentrationen

vorhanden sind“, sagt Dr. Geißler. „Die kollagenhaltige Schicht, die nach der

Operation das Implantat verkapselt, isoliert dieses somit nicht in dem Ausmaß

vom menschlichen Gewebe wie bisher angenommen.“

Die Forschenden untersuchten hierfür winzige Knochenproben von 14 Patienten,

bei denen ein Hüft- oder Kniegelenk ersetzt werden musste. Sie nutzten hierfür

die Röntgenfluoreszenzanalyse, um die elementare Zusammensetzung der Proben

qualitativ und quantitativ zu bestimmen. Diese Technik gestattet einzigartige

Einblicke hinsichtlich Konzentration, Verteilung, Lokalisierung und

Anreicherung von metallischen Abbauprodukten wie Kobalt, Chrom oder Titan im

angrenzenden Knochen und im Knochenmark. Die notwendige sehr reine und

fokussierte Röntgenstrahlung hoher Intensität wurde durch die

Synchrotronstrahlungsquelle des Teilchenbeschleunigers der European Synchrotron

Radiation Facility (ESRF) im französischen Grenoble erreicht und erlaubt eine

weltweit einmalige Ortsauflösung von bis zu 30 Nanometer. „Im Rahmen unserer

Arbeit bringen wir also eine klinisch hochrelevante Fragestellung und einen

hochkomplexen experimentellen Aufbau zusammen“, erklärt Dr. Janosch Schoon,

Erstautor der Studie.

„Unsere Studie leistet einen wesentlichen Betrag zur Verbesserung der

Risiko-Nutzen-Bewertung von Medizinprodukten und zeigt, dass diese nicht nur

Biokompatibilitätstests von Ausgangsmaterialien, sondern auch von deren

späteren Verschleiß- und Korrosionsprodukten umfassen sollte. Auf diese Weise

tragen die aktuellen Daten entscheidend dazu bei, die Implantatsicherheit auf

dem höchstmöglichen Niveau zu halten“, resümiert Dr. Geißler. Basierend auf den

Erkenntnissen sollen in nachfolgenden Untersuchungen die biologischen

Konsequenzen der Metallfreisetzung im Knochen und Knochenmark erforscht werden.

Zugleich werden neue Ansätze entwickelt, die eine zuverlässige präklinische

Testung von Implantatmaterialien in humanen Zellen und im Labor gezüchteten

Geweben erlauben.

Quelle: Charité, 11.08.2020