Mindestmengen: Neue Vorgaben für Frühgeborene < 1.250 g Geburtsgewicht (GKinD).

In der Sitzung am 17.12.2020 hat der G-BA u.a. auch eine Erhöhung der Mindestmenge für die Versorgung von Frühgeborenen < 1.250 g GG beschlossen. Laut Pressemitteilung dürfen ab 2024 nur noch jene Spezialkliniken (Perinatalzentren Level-1) diese untergewichtigen Neugeborenen versorgen, die die erhöhten Mindestvorgaben erfüllen. In der Übergangszeit

bis dahin gelte die bisherige Mindestmenge. Durch die neue Mindestmenge werde die Anzahl der

Zentren vermutlich leicht sinken. Die neue Standortverteilung und die

veränderten Fahrtzeiten würden aber zu keinen zusätzlichen Risiken für

Schwangere und Kinder führen. Aus den analysierten Studien werde zu­gleich

sichtbar, dass der Gewinn an Versorgungsqualität diesen Umstand mehr als

aufwiegt.

Entscheidend für diese moderate Anhebung der Mindestmenge war wohl die

Tatsache, dass die verbleibenden Level 1-Zentren auch insbesondere personell in

der Lage sein müssen die zusätzli­chen Patienten gut zu versorgen. Auf diese

Problematik hatten wir den G-BA bereits zu Beginn der Diskussion hingewiesen,

als noch Vorgaben von 60 diskutiert wurden.

Es ist erfreulich, dass auch der GKV-Spitzenverband bei der nun beschlossenen

Festlegung die si­chere Versorgung im Auge hatte.

Quelle: GKinD, 21.12.2020