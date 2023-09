Qualitätssicherungsrichtlinie Früh- und Reifgeborene - Erstfassung Anlage 6 (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Der G-BA hat am 22. November 2018 eine Änderung der QFR-RL beschlossen (der Beschluss ist abrufbar unter: https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/3581/). In der neu eingefügten

Anlage 6 wurden die Datenfelder für die Strukturabfrage nach § 10 QFR-RL

normiert. Die Änderung der Richtlinie tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Die beschlossenen Datenfelder der Anlage 6 QFR-RL dienen ab dem Erfassungsjahr

2019 als Erhebungsgrundlage für die Strukturabfrage und lösen die bisherige

Übergangslösung nach § 10 Abs. 7 QFR-RL, nach welcher die Einrichtungen die

Strukturabfrage für die Erfassungsjahre 2017 und 2018 auf Basis der Checkliste

nach Anlage 3 QFR-RL übermitteln, ab. Die Abgabe der Strukturabfrage für das

laufende Erfassungsjahr 2018 (Abgabefrist bis zum 15. Januar 2019) erfolgt

somit noch anhand der ab 1. Januar 2019 in Kraft tretenden Checkliste nach

Anlage 3 QFR-RL.

Im Rahmen der Strukturabfrage nach § 10 QFR-RL wird die Erfüllung der

Anforderungen der QFR-RL für alle perinatologischen Einrichtungen der

Versorgungsstufen I bis III ermittelt, durch das IQTIG ausgewertet und die

Ergebnisse auf der Website https://www.perinatalzentren.org/ jährlich

veröffentlicht. Der G-BA ermittelt und überprüft auf Grundlage dieser Daten den

Umsetzungsstand der Richtlinienanforderungen und nimmt gegebenenfalls

erforderliche Anpassungen vor.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 11.12.2018