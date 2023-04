Systematische Erbringung von Leistungen für externe Kliniken in der Unfallchirurgie

Charité wird G-BA-Traumazentrum (Pressenachricht).

Auf Antrag der Charité - Universitätsmedizin Berlin hat das Land Berlin den Campus Virchow-Klinikum als erstes Traumazentrum ausgewiesen. Dazu gehört auch die Versorgung schwerverletzter junger Patient:innen in einem kindertraumatologischen Referenzzentrum. Grundlage sind die Zentrums-Regelungen

des Gemeinsamen Bundessausschusses (G-BA). Mit dem Traumazentrum verfügt die

Charité nun mit dem Berliner Centrum für Seltene Erkrankungen (BCSE), dem

Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC) sowie dem Deutschen Herzzentrum der

Charité (DHZC) über insgesamt vier G-BA-Zentren.

Prof. Dr. Martin E. Kreis, Vorstandsmitglied Krankenversorgung, ordnet den

Schritt ein: „Die Traumatologie am Campus Virchow-Klinikum hat bereits jetzt

eine herausragende Bedeutung für die Gesundheitsregion. Mit der Ernennung zum

G-BA Zentrum wird diese besondere Stellung anerkannt und sichtbar gemacht.

Zukünftig werden somit noch mehr Patientinnen und Patienten von der Expertise

und der Vorhaltung bestimmter Leistungen der Charité profitieren. Daneben wird

auch der Austausch und die Vernetzung zu anderen Leistungserbringern gefördert.

Dies birgt viele Vorteile, wie beispielsweise eine verbesserte und

bedarfsgerechte Krankenversorgung sowie den Forschungs- und Wissenstransfer.“

Die Ausweisung als G-BA-Traumazentrum ermöglicht es, die digitalen Strukturen

auf Landesebene auszubauen, telemedizinische Leistungen für externe Kliniken zu

erbringen sowie interdisziplinäre Fallkonferenzen mit anderen Häusern

durchzuführen. Zudem tragen zentrumsbezogene Fortbildungsangebote und

übergreifende qualitätssichernde Maßnahmen dazu bei, eine hochqualitative

Versorgung von Patient:innen mit Verletzungen aller Schweregrade zu sichern und

auszubauen. Darüber hinaus werden bestimmte technische Angebote permanent am

Campus Virchow-Klinikum vorgehalten, die eine besonders hohe Qualität bei der

Versorgung von traumatologischen Einzelfällen sowie bei Großschadensereignissen

ermöglichen.

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, betont: „Die

G-BA-Zentren sind im deutschen Gesundheitswesen bemerkenswerte Strukturen, die

im Grunde vieles von dem, was in den Reformvorschlägen der Regierungskommission

zur Krankenhausfinanzierung speziell der Universitätsmedizin zugedacht wird,

bereits heute realisieren. Ganz konkret ist das die Unterstützung anderer

Krankenhäuser über die Zentren selbst oder via telemedizinische Infrastruktur

sowie die Koordination der regionalen Versorgung. Insofern ist die Zuweisung

dieser neuen Aufgaben für die Charité sehr erfreulich und auch eine gute,

zukunftsgerichtete Entwicklung für die Versorgung in Berlin.“

G-BA-Zentren

G-BA-Zentren sind seit 2019 eine auf Bundesebene geregelte Struktur, die es

Krankenhäusern in festgelegten Fachbereichen ermöglicht, systematisch

Leistungen für andere Kliniken bzw. die dort liegenden Patient:innen zu

erbringen und dafür eine Refinanzierung zu erhalten. Zudem können bestimmte

Vorhaltestrukturen bezuschusst werden. Dafür müssen einerseits anspruchsvolle

Kriterien erfüllt sein, andererseits muss das jeweilige Bundesland diese

herausgehobene Rolle dem Krankenhaus explizit zuweisen – und zwar einzeln für

jeden der derzeit neun möglichen Fachbereiche für G-BA-Zentren.

Quelle: Pressenachricht, 30.03.2023