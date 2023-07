Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern weitet die Suche nach der MRSA-Quelle aus (Pressemintteilung).

Obwohl die Zahl der mit MRSA-besiedelten Frühchen im Westpfalz-Klinikum unverändert ist, intensiviert das Klinikum die Suche nach der Quelle des Keims weiter. Derzeit sind 6 der 8 Frühgeborenen auf der Kinderintensivstation mit MRSA besiedelt, nicht jedoch infiziert. Bei MRSA (Methicillin-resistenter

Staphylococcus aureus) handelt es sich um Bakterien, die gegen die meisten

Antibiotika (u.a. Methicillin) resistent sind.

Der erste aktuelle MRSA-Fall („Indexpatient“) wurde in der vergangenen Woche im

Zuge eines Routinescreenings auf der Kinderintensivstation des

Westpfalz-Klinikums entdeckt. Unmittelbar danach hat die Krankenhausleitung

eine Taskforce eingesetzt, einen Aufnahmestopp für die betroffene Station

verhängt und eine zusätzliche Intensivstation als Ausweichstation eingerichtet.

Ferner wurden die betroffenen Patienten isoliert, die Handschuh- und

Kittelpflege intensiviert, ein Umfeldscreening durchgeführt, die

Reinigungsintervalle erhöht und eine Prozessbeobachtung eingerichtet.

Am Dienstag dieser Woche (21. Juli 2020) fand außerdem eine Begehung der

Kinderintensivstation durch das Gesundheitsamt Kaiserslautern und externe

Hygienespezialisten statt. Der Bericht der Begehung wurde heute (24. Juli 2020)

der Taskforce vorgelegt. „Wir begleiten das Klinikum seit vielen Jahren als

externe Beratungsfirma. Nach der Begehung der Kinderintensivstation können wir

bestätigen, dass die Vorgaben und die entsprechenden Empfehlungen der Hygiene

von den Mitarbeitern engagiert und motiviert umgesetzt und weiterentwickelt

werden. Tatsächlich konnte im Rahmen der aktuellen Begehung keine Punktquelle

der MRSA-Besiedelungen ausfindig gemacht werden. Wir stehen selbstverständlich

im ständigen Dialog mit dem Klinikum, um kontinuierlich weitere

Optimierungsmöglichkeiten zu finden und zu etablieren“, sagt die Ärztin Dr.

Ingrid Riemer des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene (BZH) aus Freiburg.

Auch Dr. Ines Hoffmann, Internistin und Krankenhaushygienikerin beim

Gesundheitsamt Kaiserslautern, war am Dienstag vor Ort und hat sich selbst ein

Bild von den Hygienemaßnahmen gemacht. „Wir begrüßen die intensiven Bemühungen

des Westpfalz-Klinikums, die Quelle der MRSA-Besiedelung zu identifizieren.

Leider wissen wir aus ähnlichen Fälle in anderen Gesundheitseinrichtungen, dass

die Ursache für MRSA-Besiedlungen dort oft nicht gefunden werden kann. Vielfach

liegen die Quellen außerhalb der betroffenen Kliniken”, sagt Dr. Ines

Hoffmann.

In den nächsten Tagen wird das Westpfalz-Klinikum seine Prozesse in der

Kinderintensivstation weiter auf den Prüfstand stellen. Zudem wurden

mittlerweile auch die Eltern der Frühgeborenen sowie zum zweiten Mal die

Beschäftigten auf der Kinderintensivstation auf den Keim getestet. Erste

Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Im nationalen Referenzzentrum für

Staphylokokken und Enterokokken des Robert Koch-Instituts in Wernigerode wird

derzeit außerdem eine Typisierung des MRSA-Keims durchgeführt. Auch hier stehen

die Ergebnisse noch aus.

Das Westpfalz-Klinikum informiert die Öffentlichkeit, sobald neue Erkenntnisse

vorliegen. Die Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den aktuellen

MRSA-Fällen können unter www.westpfalz-klinikum.de/mrsa abgerufen werden.

Quelle: Pressemintteilung, 24.07.2020