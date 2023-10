Wie steht es um die Ernährung in der stationären Pflege? (VdEK).

Trotz verschiedener Standards und Leitlinien zur ausgewogenen Ernährung in vollstationären Pflegeeinrichtungen scheinen in der Praxis weiterhin Defizite zu bestehen. Eine umfassende Datenlage ist diesbezüglich nicht vorhanden. Ein Projekt der parikom GmbH in Kooperation mit dem Paritätischen Sachsen soll nun Klarheit bringen.

Datengrundlage für Ernährungssituation im Pflegebereich erstellen

Das von den Ersatzkassen in Sachsen geförderte Projekt wird bis Februar 2022

eine Ist-Stand-Erhebung durchführen. „Ebenso wie in unserem Projekt zur

Ernährung in der stationären Jugendhilfe ist auch im vollstationären

Pflegebereich keine ausreichende Datengrundlage für die Umsetzung von

ausgewogener Ernährung in den Einrichtungen vorhanden. Mit Befragungen von

Einrichtungsleitungen und Fachkräften konnten wir schließlich in der

Jugendhilfe ein sehr differenziertes Bild zeichnen, wo die Hürden, aber auch

Ansatzpunkte liegen, um die ausgewogene Ernährung zu befördern. Genauso

konstruktiv möchten wir mit den stationären Pflegeeinrichtungen in Sachsen

arbeiten“, erläutert die Projektleiterin Anja Schindhelm das Vorgehen.

Das Projekt möchte ganz zentrale Fragen klären:

Wie ausgewogen ist das Verpflegungsangebot in der stationären Pflege?

Welche Rahmenkonzepte bzw. zur ausgewogenen Ernährung, Essatmosphäre etc. sind

in der stationären Pflege vorhanden?

Inwieweit werden aktuelle Qualitätsstandards bzw. Leitlinien zur ausgewogenen

Ernährung in der stationären Pflege umgesetzt?

Mehr individuelle Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigen

„Ausgewogene Ernährung, die individuelle Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner

berücksichtigt, braucht mehr Aufmerksamkeit“, sagt Bianca Stephan,

Verantwortliche für Gesundheitsförderung in der Landesvertretung des Verbandes

der Ersatzkassen (vdek). „In Sachsen leben 60.000 Pflegebedürftige in

stationären Pflegeeinrichtungen. Doch es gibt wenig Wissen darüber, wie gut die

Verpflegung dort ist.“

Nach der coronabedingt verzögerten Startphase werden nun sächsische

Pflegeeinrichtungen für die Mitwirkung gewonnen. Bis Ende 2021 werden

Heimleitungen, Küchenleitungen und Heimbeiräte zu ernährungsspezifischen

Aspekten in der jeweiligen Einrichtung befragt. Zudem erfolgt in ausgewählten

Einrichtungen die Analyse von Speiseplänen anhand von Qualitätskriterien der

Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Die Ergebnisse und daraus abgeleitete Bedarfe werden in einem öffentlich

zugänglichen Projektbericht zusammengefasst. Zudem sollen Beispiele die

Situation illustrieren und erste Impulse für die praktische Umsetzung dienen.

Quelle: VdEK, 07.10.2020