Zahl ärztlicher Behandlungsfehler in Hessen nahezu unverändert (Pressemitteilung).

Gutachter- und Schlichtungsstelle der Landesärztekammer Hessen erkennt 115 Behandlungsfehler im Jahr 2019 an. Während die im Jahre 2019 bei der Gutachter- und Schlichtungsstelle der Landesärztekammer Hessen gestellten Anträge wegen vermuteter Behandlungsfehler mit 872 gegenüber dem Vorjahr (899) leicht gesunken sind, ist die Zahl der

festgestellten Behandlungsfehler im vergangenen Jahr nahezu gleichgeblieben. So

bejahte die Gutachter- und Schlichtungsstelle in 115 (27,1%) der 424

gutachterlich abschließend geprüften Verdachtsfälle Behandlungsfehler von

Ärztinnen und Ärzten sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Zum

Vergleich: 2018 waren 110 (26,6 %) der begutachteten Verdachtsfälle als

Behandlungsfehler eingestuft worden.

Die meisten Behandlungsfehlervorwürfe wurden 2019 auf dem Fachgebiet der

Orthopädie und Unfallchirurgie erhoben, gefolgt von Allgemeinchirurgie,

Frauenheilkunde und Innere Medizin. Von den 424 gutachterlich geprüften

Patientenvorwürfen entfielen 72 auf die Orthopädie, 71 auf die Unfallchirurgie,

45 auf die Allgemeinchirurgie, 30 auf die Frauenheilkunde und 20 auf die Innere

Medizin.

In 210 der 424 gutachterlich überprüften Verdachtsfälle ergingen

Kommissionsentscheidungen. „Auch wenn die Kommissionsverfahren die Bearbeitung

verlängern, erhöhen sie dank des zugrundeliegenden Mehraugenprinzips die

Glaubwürdigkeit der eingeholten Gutachten“, erklärt Dr. med. Edgar Pinkowski,

Präsident der Landesärztekammer Hessen. Bei der Bearbeitung stehe nicht die

Quantität, sondern die Qualität im Vordergrund. Im Kommissionsverfahren, einem

zweitinstanzlichen Verfahren vergleichbar, wird das eingeholte Gutachten noch

einmal von mindestens zwei weiteren ärztlichen Sachverständigen und einem

Juristen überprüft.

„Jeder Fehler ist ein Fehler zu viel“, betont Pinkowski. Dennoch lasse sich aus

den nur geringfügig gestiegenen Fallzahlen in Hessen kein Qualitätsverlust in

Klinik und Praxis ablesen. „Ärztinnen und Ärzte setzen sich engagiert für die

Heilung ihrer Patienten, ihre Sicherheit und die Qualität der Behandlung ein.

Patientensicherheit ist der Grundwert ärztlichen Handelns.“ Um dieser Maxime

gerecht zu werden, habe die Ärzteschaft vielfältige Maßnahmen zur

Qualitätssicherung und Fehlerprävention entwickelt, die in Kliniken und Praxen

längst zum Alltag gehörten. „Wichtig ist, dass wir Ärzte uns täglich unserer

Verantwortung für unsere Patienten bewusst sind“, so Pinkowski weiter: „An

Arbeitgeber und Politik appelliere ich einmal mehr, das Gesundheitswesen von

kommerziellen Zwängen zu befreien, Ärzte von administrativen Aufgaben zu

entlasten und auf die Einhaltung der Arbeitszeit zu pochen, um damit die

Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Patientenbehandlung zu

verbessern.“

Die organisatorisch bei der Landesärztekammer angesiedelte, unabhängige

Gutachter- und Schlichtungsstelle wird von Juristen, ehemaligen Vorsitzenden

Richtern des Bundes und der Länder, geleitet. Sie überprüft ärztliche

Behandlungen auf behauptete Fehler in einem freiwilligen, für den Antragsteller

kostenlosen Verfahren. Das Verfahren vor der Gutachterstelle soll zur Klärung

von Streitigkeiten zwischen Patienten und Ärzten beitragen, die durch den

Vorwurf eines Behandlungsfehlers entstanden sind. Informationen dazu finden Sie

auf den Seiten der Gutachter- und Schlichtungsstelle. Dort kann auch ein

„Wegweiser für das Verfahren vor der Gutachter- und Schlichtungsstelle“

heruntergeladen werden.

Quelle: Pressemitteilung, 26.08.2020