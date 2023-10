Referent Krankenhausfinanzierung und -recht (m/w/d) Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V.

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft sucht zum nächstmöglichen Termin einen Referent Krankenhausfinanzierung und -recht (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.bwkg.de

Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V.

Referent Krankenhausfinanzierung

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: leistungsbezogene Vergütung in Anlehnung an den TVöD

29-2072.00 Referent Verwaltung

Beratung und Unterstützung insbesondere der psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser in allen leistungs- und finan­zie­rungsrechtlichen Fragenstellungen im stationären Bereich sowie in den ambulanten Betätigungsfeldern

Unterstützung der Krankenhäuser bei der strategischen Ausrichtung der Verhandlungen mit den Kostenträgern (z. B. Budgetverhandlungen)

Vertretung der BWKG in Gremien auf Bundes- und Landesebene, Mit­wirkung an der Erarbeitung von Fachkonzepten, Wahrnehmung der Interessen der Mitglieder im Kontakt mit den Kostenträgern und ande­ren Beteiligten des Gesundheitswesens