Im Pflegealltag ist es schwierig, den Dokumentationsvorgaben zum PKMS gerecht zu werden. Werden deshalb potentielle PKMS-Patienten verkannt? In den Seminaren erlernen Ihre Mitarbeiter einen strukturierten Umgang mit dem PKMS und sichern damit routiniert und nachhaltig die erforderliche Qualität der Dokumentation und dadurch die Erlöse. Je 1-Tagesseminare für PKMS-Kinder, für die Grundlagen, für Fortgeschrittene und am Jahresende das PKMS-update. Jetzt auch als Workshop mit Fällen zum Üben. Termine bei Dortmund, in Erfurt und bei Stuttgart (Medizinische Dokumentation Kuypers).