IVKK Kritik am Sachverstaendigengutachten zum Krankenhauswesen

IVKK-Chef kritisiert Sachverständigengutachten zum Krankenhauswesen: Verschärfung droht (Pressemitteilung).

Mit scharfer Kritik hat der Vorsitzende des Interessenverbandes kommunaler Krankenhäuser e.V., Bernhard Ziegler auf die gemeinsame Erklärung der Sachverständigenräte zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und zur Entwicklung im Gesundheitswesen

reagiert. „Die Empfehlungen der Räte zeugen von einem völlig falschen Verständnis der Natur des Krankenhauswesens in Deutschland. Würde die Politik diesen Empfehlungen folgen, käme das einer Verschärfung der Situation gleich.

Wirtschaftlicher Sachverstand ist willkommen zur Unterstützung einer sozial und

bedarfsgerecht orientierten Krankenhausplanung. Sie kann eine solche jedoch

nicht ersetzen und schon gar nicht die Richtung vorgeben“, sagte Ziegler in

Berlin.

Ziegler, im Hauptberuf Chef des Krankenhauses in Itzehoe, kritisierte, dass die

Sachverständigen „nonchalant“ über die verfassungswidrige Pflichtverletzung der

Länder zur Investitionskostenfinanzierung hinweggehen. Die Umstellung auf eine

demokratisch erheblich schwächer legitimierte monistische Finanzierung durch

die Kostenträger sei keine Lösung. Wenn die Sachverständigenräte eine

Überversorgung konstatieren, könne eine solche nur in die Forderung nach einer

politischen Lösung münden. "Marktmechanismen zur Strukturanpassung im

Gesundheitswesen lehnen wir ab“, erklärte Ziegler. "Die Aufgabe der

Daseinsvorsorge ist eine staatliche Pflichtaufgabe, die nicht primär

wirtschaftlichen Kalkulationen unterliegen darf, sondern bedarfsgerecht

geplant, auskömmlich gegenfinanziert und dann an dritter Stelle sparsam und

kostenbewusst bewirtschaftet werden muss.“

Quelle: Pressemitteilung, 18.12.2018