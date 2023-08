Zahlen und Fakten 2018 AOK

AOK-Broschüre Zahlen und Fakten 2018 - In einer jährlich aktualisierten Fassung gibt der AOK-Bundesverband eine Übersicht über die Basisdaten und Finanzentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und in der AOK-Gemeinschaft (AOK-Bundesverband, PDF, 2,4 MB).

26,29 Millionen Menschen betreute die AOK-Gemeinschaft im Dezember 2017 - fast ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland. So ist jedes dritte Kind in Deutschland bei der AOK versichert. Der Marktanteil der Gesundheitskasse nach Versicherten beträgt 36,2 Prozent.

Um deren Belange kümmern sich in den bundesweit 1.245 Geschäftsstellen mehr als 61.500 Beschäftigte.

Die Konzentration der AOK-Gemeinschaft auf gute Qualität und hohe

Wirtschaftlichkeit in der Versorgung zahlt sich aus. So verzeichnen die AOKs

seit Jahren einen unterdurchschnittlichen Anstieg der Leistungsausgaben. 2017

investierte die Gesundheitskasse insgesamt 82,2 Milliarden Euro in die

Versorgung ihrer Versicherten. Das waren knapp 28 Prozent mehr als 2011. Die

GKV-weiten Leistungsausgaben stiegen dagegen stärker. Zwischen 2011 und 2017

nahmen sie um mehr als 29 Prozent zu und lagen zuletzt bei 217,8 Milliarden

Euro. Zur Verdeutlichung: Allein 2017 haben die AOKs etwa 1,2 Milliarden Euro

weniger ausgegeben, als es bei einer GKV-durchschnittlichen Ausgabenentwicklung

der Fall gewesen wäre.

Quelle: AOK-Bundesverband, 14.12.2018