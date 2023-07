DKG zur Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts: Corona-Pandemie verschlechtert wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Die gesetzlich vorgesehenen Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser reichen nicht aus, um die Erlösausfälle und Zusatzkosten durch die COVID-19-Pandemie zu kompensieren. Dadurch hat sich die wirtschaftliche Situation der Häuser im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen

Krankenhausbefragung des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) für die

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). „Rund drei Viertel der Kliniken

geben an, dass die Ausgleichszahlungen nicht ausreichend sind, um die

Ausfälle zu kompensieren. Gerade bei den größeren Häusern ab 600

Betten ist das Problem eklatant. Hier sind es 87 Prozent der Kliniken.

Behauptungen auf Kostenträgerseite, die Kliniken würden generell

Überzahlungen erhalten, erweisen sich damit als falsch. Vielmehr wird im

Hinblick auf die Weiterentwicklung des Schutzschirms differenzierter

Nachbesserungsbedarf bei der Ausfallpauschale gesehen“, so der DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum.

Auch ist die Pauschale von 50 Euro für persönliche Schutzausrüstungen für

90 Prozent der Krankenhäuser nicht kostendeckend. „Zum einen sind die

Einkaufspreise stark gestiegen und zum anderen ist gerade bei infektiösen

Patienten der Verbrauch von Schutzausrüstung sehr groß, so dass die

Häuser mit 50 Euro in vielen Fällen nicht zurecht kommen können“, so

Baum.

Zur Verbesserung der Liquidität der Krankenhäuser sind die Zahlungsfristen

für die Abrechnung von Krankenhausleistungen bis zum Jahresende auf

fünf Tage nach Rechnungseingang verkürzt worden. „Aktuell geben nur

etwas mehr als 50 Prozent der Kliniken an, dass die Krankenkassen diese

Zahlungsfrist einhalten. In 17 Prozent der Häuser ist dies nicht der Fall.

Stattdessen haben die Kassen selbst in der Situation der Ungewissheit und

auf dem Höhepunkt der Epidemie weiterhin in hoher Zahl MDK-Prüfungen

veranlasst (110 Fälle pro Haus).

Ca. 70 Prozent der Kliniken geben an, Personal auf Intensivstationen

verlagert zu haben, 59 Prozent haben Pflegekräften verlagert. Das macht

deutlich, dass es richtig war, die Pflegeuntergrenzen auszusetzen. Sie

sollten angesichts der damit verbundenen Bürokratie und

Flexibilitätsbeeinträchtigungen gar nicht wieder scharf gestellt werden.

Vielmehr haben die Kliniken gezeigt, dass sie auch ohne

Untergrenzenvorgaben die hausindividuell medizinisch erforderliche

Personalbesetzung sicherstellen.

Zur Methodik:

Die Kurzbefragung wurde vom 7. bis zum 15. Mai 2020 durchgeführt.

Grundgesamtheit der Befragung bildeten alle deutschen

Allgemeinkrankenhäuser ab 50 Betten. Allgemeinkrankenhäuser unter 50

Betten wurden nicht in die Erhebung einbezogen, da es sich vielfach um

Kliniken mit einem besonderen Leistungsspektrum und einer besonderen

Struktur handelt (z. B. zahlreiche Privatkliniken ohne Versorgungsauftrag,

kleine Fach- und Belegkliniken). Laut Statistischem Bundesamt (2017)

umfasst die Grundgesamtheit der Krankenhäuser in Deutschland 1.299

Allgemeinkrankenhäuser ab 50 Betten. Die Befragung war als Vollerhebung

angelegt. Beteiligt haben sich insgesamt 622 Allgemeinkrankenhäuser ab

50 Betten.

Quelle: Pressemitteilung, 29.05.2020