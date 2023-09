KGRP begrüßt zusätzliche Fördermittel aus dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) begrüßt ausdrücklich die mit dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser im Konjunkturprogramm der Bundesregierung vorgesehenen zusätzlichen investiven Fördermittel für das Land Rheinland-Pfalz in Höhe von rund 140 Millionen Euro. Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben bei der Bewältigung

der CoronaPandemie eine herausragende Rolle gespielt. Mit den nunmehr vorgesehenen 140

Millionen Euro im „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ wird ein erster Schritt zur

Verbesserung der Investitionslage in den Kliniken gemacht.

Als Fördertatbestände werden im Konjunkturpaket der Bundesregierung Investitionen

in moderne Notfallkapazitäten, in die digitale Infrastruktur, die IT- und Cybersicherheit

sowie Investitionen in die gezielte Entwicklung und die Stärkung regionaler

Versorgungsstrukturen genannt. Die Umsetzung erfolgt über die gesetzliche

Erweiterung des Strukturfonds, der bereits vor einigen Jahren gesetzlich zur

Investitionsförderung der Verbesserung regionaler stationärer Versorgungsstrukturen

errichtet wurde.

„Es wäre schön, wenn das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz die

Rahmenbedingungen für einen vollständigen Abruf der Mittel schafft“, begrüßt

Vorstandsvorsitzender Bernd Decker die Pläne der Bundesregierung. Die

zusätzlichen investiven Fördermittel dürfen aber nicht nur ein Strohfeuer sein,

sondern müssen dauerhaft durch eine merkliche Anhebung der Fördermittel im

Investitionsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz den Krankenhäusern zur

Verfügung stehen. Gemeinsames Ziel muss es sein, die baulichen Strukturen der

Krankenhäuser spürbar zu modernisieren.

Aus der Corona-Pandemie kann zweifelsfrei die Lehre gezogen werden, dass die

Krankenhäuser Anker und Rückgrat für die gesundheitliche Versorgung im Land

waren.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 1.000.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinlandpfälzischen Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000

ambulante Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in RheinlandPfalz mit rund 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

