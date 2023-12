Gesundheit kranker Kinder und Jugendlicher durch die zunehmende Ökonomisierung in der Medizin massiv bedroht (DAKJ).

Mit Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention hat sich Deutschland dem übergeordneten Grundsatz verpflichtet, für Kinder und Jugendliche das Höchstmaß an Gesundheit anzustreben. In der Praxis ist dies aber nicht viel mehr als ein Lippenbekenntnis, kritisiert Prof. Dr. Hans-Iko Huppertz,

Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ), Dachverband der kinder- und jugendmedizinischen Gesellschaften. Und verweist insbesondere auf

die Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen Pandemie, bei der die Interessen der

Kinder und Jugendlichen in der Formulierung der OECD „weitgehend ignoriert“

wurden.

„Kinder werden in Deutschland nach wie vor nur als kleine Randgruppe der

Gesellschaft wahrgenommen, statt in ihnen die Zukunft des Landes zu sehen“,

erläutert Huppertz. Das zeigt sich nicht zuletzt auch darin, wie die große

Koalition die historische Chance vertan hat, die Rechte von Kindern im

Grundgesetz zu verankern. „Von einer kinderorientierten Gesellschaft ist

Deutschland erschreckend weit entfernt“, konstatiert Dr. med. Christoph

Kupferschmid, Sprecher der Ethikkommission der DAKJ, „gegen den Grundsatz der

UN-Kinderrechtskonvention, das Wohl der Kinder vorrangig zu berücksichtigen,

wird im deutschen Gesundheitswesen fortlaufend verstoßen und Kinder werden

benachteiligt.“

Kinder unterliegen vom Neugeborenen bis zum jungen Erwachsenen fortlaufenden

Entwicklungen und sind daher aus biologischen, seelischen und sozialen Gründen

wesentlich verletzlicher als Erwachsene. In dieser prägenden Lebensphase sind

sie daher in besonderem Maße vor seelischen, gesundheitlichen und sozialen

Problemen zu schützen. Diese große Vulnerabilität erfordert ein mit hohem

Zeitaufwand verbundenes besonderes ärztliches und pflegerisches Empfinden und

Handeln, das z.B. in den pädiatrischen Fallpauschalen zur Vergütung stationärer

Leistungen keine Berücksichtigung findet. Im Gegenteil, wegen Personalmangels,

starkem Leistungs- und Zeitdruck sowie einer wachsenden Arbeitslast in der

pflegerisch- medizinischen Versorgung und unsinniger Dokumentation zu

Abrechnungszwecken sind Kinder einer zunehmenden Gefährdung ausgesetzt. „Zu

wenig Zeit für die Aufgaben Behandlung und Prävention, eklatante Engpässe in

der ambulanten und stationären Versorgung mit gefährdenden Transporten

schwerkranker Kinder und Bettenmangel schaden Kindern und ihren Familien

unmittelbar!“ betont Huppertz. „Hier ist ein Umdenken in Politik und

Gesellschaft zum Wohl der heranwachsenden Generationen unabdingbar“ fasst

Huppertz zusammen und verweist auf vier zentrale Forderungen:

1. Strikte Befolgung der medizinethischen Normen und bestehenden

gesetzlichen Bestimmungen, mit dem Ziel einer wirksamen Gesundheitsförderung

aller Kinder und Jugendlichen und der Wahrung der Rechte auf Schutz, Förderung

und Beteiligung kranker Kinder und Jugendlicher.

2. Vorrang für Kinder und Jugendliche bei allen Maßnahmen, die zur

Gesundheitsvorsorge, im öffentlichen Leben und Bildungsbereich getroffen

werden.

3. Sicherstellung des Betriebes von Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin

durch die Beseitigung der Unterfinanzierung.

4. Die unmittelbare Steigerung (statt aktuell Abbau) der Ausbildungsplätze

für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege.

(Weitere Informationen unter: Der Bruch ethischer Normen durch die

Ökonomisierung in der Kinder- und Jugendmedizin* | DAKJ e.V. )

Quelle: DAKJ, 23.07.2021