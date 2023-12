Warnstreiks an Berliner Kliniken für einen Personalentlastungstarifvertrag sind verfehlt und völlig inakzeptabel (VKA).

ver.di ruft wider besseres Wissen zu Warnstreiks bei Vivantes und Charité auf, um diese jeweils zu Tarifverhandlungen zur Personalbemessung zu zwingen / VKA fordert sofortige Unterlassung von Arbeitskampfmaßnahmen. Berlin. Die Gewerkschaft ver.di rief am gestrigen

7. Juli 2021 in den großen kommunalen Krankenhäusern Berlins, der Charité und Vivantes, zu Warnstreiks auf. Mit diesen Warnstreiks möchte ver.di die beiden Häuser zu

Tarifverhandlungen zwingen, um Regelungen zur Personalbemessung bzw. zur

Entlastung in beiden Unternehmen zu erreichen. ver.di ist bekannt, dass diese

Forderungen aus satzungsrechtlichen Gründen nicht erfüllt werden können. Denn

die Verhandlungskompetenz liegt ausschließlich bei der Vereinigung der

kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), dem Spitzenverband der kommunalen

Arbeitgeberverbände in den Bundesländern (KAV) und der Tarifvertragspartei des

TVöD. Dass ver.di wider besseres Wissen zu Warnstreiks aufruft, verurteilt die

VKA aufs Schärfste.

Dazu Niklas Benrath, Hauptgeschäftsführer der VKA: „Seit 1949 ist die VKA auf

Bundesebene für das Führen von Tarifverhandlungen zuständig. Dieses Mandat der

VKA betrifft alle tarifvertraglichen Regelungen für die Beschäftigten der

kommunalen Krankenhäuser; auch etwaige Tarifverträge im Zusammenhang mit

Regelungen zur Personalbemessung. Weder die betroffenen Häuser selbst noch der

KAV Berlin können auf dieser Grundlage Tarifverhandlungen zur Personalbemessung

bzw. zur Entlastung führen. ver.di ist dies sehr wohl bekannt. Durch den Aufruf

zum Warnstreik will ver.di das Unmögliche durchsetzen und ignoriert dabei

wissentlich die innerverbandlichen Regelungen und Beschlüsse ihres

Sozialpartners.“

Zugleich ruft ver.di zu Warnstreiks auf, um für die Beschäftigten der

Vivantes-Tochtergesellschaften und der Labor Berlin GmbH eine Bezahlung nach

dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu erreichen.

Hierzu Niklas Benrath: „Diese Art der Rosinenpickerei, wonach ver.di sich

anscheinend nach Lust und Laune aussucht, wo eine Mitgliedschaft im kommunalen

Arbeitgeberverband und die Tarifbindung an die Tarifverträge der VKA passt, ist

absolut inakzeptabel. Es ist nicht nachvollziehbar, dass ver.di die

Mitgliedschaft von Charité und Vivantes im KAV Berlin und die damit

einhergehenden Zuständigkeiten der VKA auf der einen Seite komplett ignoriert,

auf der anderen Seite aber akzeptiert, indem für Beschäftigte eine Bezahlung

nach dem von der VKA abgeschlossenen TVöD gefordert wird. Dem Ganzen setzt

ver.di nun mit der Streikankündigung die Krone auf. Das zeugt weder von

sozialpartnerschaftlicher Wertschätzung noch von der ehrlichen Absicht, eine

Lösung herbeizuführen. Auf die VKA ist ver.di noch nie zu diesem Thema

zugegangen. Ich fordere ver.di auf, die Arbeitskampfmaßnahmen zu unterlassen!“

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist der Spitzenverband

der kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland. Sie regelt die

Arbeitsbedingungen für die kommunalen Beschäftigten und schließt Tarifverträge

mit den zuständigen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Die VKA vertritt

fast 10.000 kommunale Arbeitgeber in Deutschland mit mehr als 2,3 Millionen

Beschäftigten.

Quelle: VKA, 08.07.2021