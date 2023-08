Die Helios Kliniken in Wiesbaden werden mit der Helios Klinik Idstein zu den Helios Kliniken Wiesbaden-Taunus zusammengefasst (Helios).

Die drei Wiesbadener Helios Kliniken und die Helios Klinik Idstein werden unter dem Dach der Helios Kliniken Wiesbaden-Taunus zusammengefasst und gemeinsam von einer Doppelspitze geführt. Kaufmännischer Klinikgeschäftsführer wird Sven Axt, Medizinischer Klinikgeschäftsführer Prof. Dr. Ralf Kiesslich. Die

neue Struktur tritt am 1. September 2021 in Kraft. Klinikgruppe stellt sich im Raum Wiesbaden-Rheingau-Taunus neu auf

Kaufmann und Mediziner bilden Klinikgeschäftsführungsteam.

„Wir freuen uns sehr, zwei in der Klinikbranche, dem hiesigen Umfeld und der

Helios-Welt überaus erfahrene und geschätzte Führungspersönlichkeiten für die

Helios Kliniken Wiesbaden-Taunus gewonnen zu haben. Beiden wünschen wir einen

guten Start und viel Erfolg bei ihrer neuen Herausforderung!“ erklären Robert

Möller, Helios Regionalgeschäftsführer Süd, und Dr. Ulrike Heesemann,

Medizinische Regionalgeschäftsführerin Süd. „Mit der neuen Struktur und dem

neuen Führungsteam werden wir die Zusammenarbeit der Standorte noch enger

gestalten und besser koordinieren. Das ermöglicht uns in der besonderen

Konstellation unserer Kliniken in Wiesbaden-Taunus, unser Helios-Netzwerk noch

intensiver zu nutzen und im Sinne der Patientenversorgung auszubauen.“

Sven Axt ist sein neues Arbeitsumfeld bereits bestens vertraut. 2014 war der

Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement Assistent der

Klinikgeschäftsführung in der DKD Helios Klinik, bis er im Anschluss von 2014

bis 2017 die Klinikgeschäftsführung der Helios Kliniken in Idstein und Bad

Schwalbach übernahm. Daran schlossen sich weitere Stationen als

Klinikgeschäftsführer der Helios Kliniken in Überlingen und

Erlenbach/Miltenberg an. Zuletzt arbeitete der 35-Jährige als Regionalleiter

bei einem Betreiber von Dialysezentren. „Ich freue mich sehr, zu Helios, nach

Wiesbaden und in den Rheingau-Taunus zurückzukehren. Die Standorte liegen mir

seit der damaligen Tätigkeit hier vor Ort sehr am Herzen,“ erklärt Sven Axt.

Prof. Dr. Ralf Kiesslich hat seine Führungskompetenz ebenso wie seine

ausgezeichnete fachliche Expertise als Klinikdirektor Innere Medizin II

(Schwerpunkt Gastroenterologie) und Ärztlicher Direktor der Helios HSK vielfach

unter Beweis gestellt. In der Pandemie hat er als Leiter des koordinierenden

Krankenhauses des Versorgungsgebiets 5

(Wiesbaden/Rheingau-Taunus/Limburg-Weilburg) die Zusammenarbeit zwischen den

Kliniken unterschiedlicher Träger und den steuernden Gremien mit ruhiger Hand

erfolgreich geführt und maßgeblich zur Bewältigung der Pandemie in diesem

Gebiet beigetragen. „Die Vernetzung der verschiedenen Helios Standorte und der

weitere Ausbau unserer medizinischen Expertise sind wesentliche Ziele meiner

neuen Position. Dabei ist mir die Kommunikation mit unseren Patient:innen,

unseren Mitarbeiter:innen, den niedergelassenen Kolleg:innen und anderen

Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen wie auch mit den beteiligten

Gremien ein wichtiges Anliegen“, betont Professor Kiesslich.

Das neue Führungsteam hebt den besonderen Wert der Zusammenarbeit zwischen

einem Kaufmann und einem aus der klinischen Tätigkeit kommenden Mediziner in

der Klinikgeschäftsführung hervor: „Diese Konstellation ist der wesentliche

Baustein, um die positive Entwicklung der Helios Kliniken Wiesbaden und dem

Rheingau-Taunus für eine noch bessere Patientenversorgung voranzutreiben.“

Die beiden Klinikgeschäftsführer bauen bei der Leitung der Standorte weiterhin

auf die bewährten Klinikleitungsstrukturen und die diese ausfüllenden

Persönlichkeiten der Ärztlichen Direktoren und Pflegedirektor:innen. Die

Position der städtischen Geschäftsführerin der Helios HSK, Nicole Grimm, ist

vom Wechsel ebenfalls unberührt. Professor Kiesslich bleibt zudem Ärztlicher

Direktor der HSK, die Position des Klinikdirektors der Inneren Medizin II wird

neu besetzt; bis zu einer Nachfolgeregelung führt der Leitende Oberarzt Dr.

Daniel Teubner die Klinik. Diana Kirscht wird künftig alleinige

Pflegedirektorin der Helios HSK sein. Die Chefarztposition in der Inneren

Medizin an der Helios Klinik Idstein, die in enger Verzahnung mit den Helios

HSK ebenfalls Prof. Kiesslich innehatte, wird bis zur Neubesetzung auf den

dortigen Sektionsleiter der Inneren Medizin, Dr. Marius Grabowski, übertragen.

Für die DKD Helios Klinik sowie die Helios Aukamm-Klinik wird eine

Standortleitung zur Unterstützung des neuen Führungsduos etabliert. Der

derzeitige Geschäftsführer der DKD Helios Klinik und der Helios Aukamm-Klinik,

Michael Nowotny, hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, eine

andere Position außerhalb von Helios zu übernehmen. Er wird sein Amt als

Geschäftsführer zum 31. August 2021 niederlegen. In der Zeit bis zu seinem

endgültigen Ausscheiden wird er eine strukturierte Übergabe an das neue

Führungsduo sicherstellen.

„Mit Bedauern sehen wir dem Abschied des seit vielen Jahren für die Helios

Kliniken und seit 2016 an den Standorten DKD und Aukamm-Klinik erfolgreich

tätigen Klinikgeschäftsführers Michael Nowotny entgegen. Er hat seit Übernahme

der Geschäftsführung die Umstrukturierung und einhergehende wirtschaftliche

Sanierung sowie den Ausbau von Leistungsangeboten der DKD vorangebracht –

besonders hervorzuheben sind der Aufbau eines Weaning-Zentrums, der Ausbau von

interdisziplinären Präventions- und Diagnostikangeboten sowie zuletzt der

Aufbau einer Long-COVID-Behandlungseinheit. Wir danken ihm für seine geleistete

Arbeit und wünschen ihm für seine nächsten beruflichen Schritte alles Gute“,

erklärt Regionalgeschäftsführer Robert Möller.

Das neue Geschäftsführungsteam wird ab Ende kommender Woche in den

Klinikstandorten vor Ort sein und sich persönlich den Mitarbeiter:innen

vorstellen.

Quelle: Helios, 27.08.2021