Bayerns Sterbefallzahlen im Juli 2021 insgesamt auf ähnlichem Niveau wie in Vorjahren (Statistikamt Bayern).

Vorläufige Ergebnisse der Sterbefallstatistik für Juli 2021 zeigen erhöhte Sterbezahlen bei 80-jährigen und Älteren sowie weiterhin große regionale Unterschiede. Die Auswertung

aktueller vorläufiger Daten zeigt, dass sich die Zahl Verstorbener im Freistaat im Juli 2021 insgesamt auf ähnlichem Niveau bewegt

wie in den Jahren 2016 bis 2019. Für die Gruppe der 80-Jährigen und Älteren

registriert das Bayerische Landesamt für Statistik gut acht Prozent mehr

Sterbefälle als in den Vorjahren. Auch regional sind erneut große Unterschiede

zu verzeichnen.

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik nach der Auswertung vorläufiger

Daten mitteilt, verstarben im Juli 2021 nach derzeitigem Datenstand 10 647

Personen. Damit lag die Zahl der Sterbefälle im Juli 2021 in etwa auf dem

gleichen Niveau wie in den Jahren 2016 bis 2019 mit einem Durchschnittswert von

10 441, im Jahr 2020 mit 10 631 Personen.

Die Differenzierung nach Altersgruppen zeigt in der Gruppe der 80-Jährigen und

Älteren erhöhte Sterbefallzahlen im Betrachtungsmonat. Die Zahl der

Verstorbenen in dieser Altersgruppe übersteigt den Vergleichswert aus den

Vorjahren um mehr als acht Prozent. Hingegen ist bei den unter 60-Jährigen

sowie 60- bis unter 80-Jährigen im Juli 2021 ein Rückgang um jeweils etwa sechs

Prozent im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2019 zu beobachten.

Regional sind weiterhin große Unterschiede feststellbar: Während die

Sterbefallzahl in der kreisfreien Stadt Schwabach im Juli 2021 über 27 Prozent

unter dem Durchschnittswert der Vorjahre liegt, weisen einige kreisfreie Städte

und Landkreise erhöhte Sterbefallzahlen auf. Das sind zum Beispiel die

Landkreise Haßberge (+40 Prozent), Weilheim-Schongau (+29 Prozent) und Cham

(+27 Prozent). Eine höhere Sterbefallzahl als in den Jahren 2016 bis 2019 zeigt

mit einem Plus von 26 Prozent auch die Zahl Verstorbener in der kreisfreien

Stadt Würzburg.

Quelle: Statistikamt Bayern, 03.09.2021