NRW: Vorläufige Ergebnisse der Todesursachenstatistik für Januar bis November 2020 verfügbar (IT.NRW).

Nach vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik liegen mittlerweile 191.420 gemeldete Sterbefalldaten von Verstorbenen mit auswertbaren Todesursachen vor. Düsseldorf (IT.NRW). Nach vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik liegen mittlerweile mit 191 420 gemeldeten Sterbefalldaten von

Verstorbenen knapp 99,7 Prozent der von Januar bis November 2020 in Nordrhein-Westfalen

erfassten Sterbefälle mit auswertbaren Todesursachen vor. Wie Information und

Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, starben nach

den vorläufigen Ergebnissen dieser Statistik in den ersten elf Monaten 2020 in

Nordrhein-Westfalen insgesamt 3 691 Menschen ursächlich an COVID-19, davon

allein im Monat November 1 587 Personen. Der Anteil der ursächlich an COVID-19

Gestorbenen an allen Verstorbenen lag im Zeitraum Januar bis November 2020 bei

1,9 Prozent, im Monat November 2020 bei 8,8 Prozent.

Weitere 976 Personen verstarben laut Todesbescheinigung mit COVID-19 als

Nebenerkrankung, jedoch ursächlich an einer anderen Todesursache. Einschränkend

ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in beiden Gruppen auch Fälle enthalten

sind, bei denen laut der Angaben auf der Todesbescheinigung nicht klar

ersichtlich war, ob das Virus durch einen Labortest nachgewiesen oder die

COVID-19-Infektion lediglich auf Verdacht dort vermerkt wurde.



Tabellarische Daten der Grafik

Krankheiten des Kreislaufsystems waren im betrachteten Zeitraum Januar bis

November 2020 mit 30,3 Prozent (57 912 Verstorbene) die mit Abstand häufigste

Todesursache. Zweithäufigste Todesursache waren mit einem Anteil von 24,8

Prozent bösartige Neubildungen (47 423 Verstorbene). Auf dem dritten Rang der

den Todesfällen zugrundeliegenden übergreifenden Todesursachenkapiteln waren

mit 12 892 bzw. 6,7 Prozent die Krankheiten des Atmungssystems (ohne

Neubildungen) zu finden. Bei 3 392 Personen wurde eine Lungenentzündung

(Pneumonie) oder Grippe als todesursächlich ausgewiesen.



Tabellarische Daten der Grafik

Die vorliegenden, vorläufigen Daten basieren ausschließlich auf den Angaben der

leichenschauenden Ärztinnen und Ärzte auf den Todesbescheinigungen. Unter

Anwendung des komplexen Regelwerks der Internationalen statistischen

Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

wurde daraus das sog. Grundleiden bestimmt. Die Daten bilden den jeweiligen

Bearbeitungsstand zum monatlichen Stichtag ab und sind deshalb unvollständige,

vorläufige Ergebnisse, die fortlaufend vervollständigt werden. Die Qualität der

Berichte verbessert sich somit kontinuierlich rückwirkend. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 02.09.2021