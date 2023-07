KGNW-Geschäftsbericht 2020 (Download, PDF, 1,9 MB).

Die Corona-Pandemie begleitet uns auch zum Jahresende 2021. Doch wie begann die Situation in Deutschland und in NRW? Der soeben veröffentlichte Geschäftsbericht 2020 der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) bietet auf 48 Seiten Gelegenheit, sich noch einmal die Geschehnisse des vergangenen

Jahres, insbesondere in den NRW-Krankenhäusern, rund um Corona und das COVID-19-Virus zu gegenwärtigen. Das umfangreiche Sonderkapitel „Corona und die Folgen“ enthält einen chronologischen Abriss der Ereignisse auf den

Stationen und bei den politischen Entscheidern in Bund und Land. Dabei standen

stets das Wohl der Bevölkerung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die

Aufrechterhaltung des Betriebs in den Krankenhäusern im Vordergrund.

Der Geschäftsbericht 2020 der KGNW erscheint in neuem Gewand: Ein ansprechendes

Layout präsentiert die Themen des Jahres erstmals referatsübergreifend. Daneben

gibt es zahlreiche Infografiken, Interviews und viele Fotos aus den

nordrhein-westfälischen Krankenhäusern oder von Veranstaltungen und Projekten,

an denen die KGNW beteiligt war.

Neben der Corona-Pandemie bewegten die NRW-Kliniken im vergangenen Jahr auch

weitere Themen. Dazu zählten die zahlreichen neuen Gesetze und Verordnungen,

der Investitionsstau, das Pflegepersonalbemessungsinstrument, die

Personaluntergrenzen und die Pflegekammer, die datengestützte

einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung (DeQS), die Cyberattacken, die

Digitalisierung, das Klimaschutzprojekt „KLIK green“ sowie der Weg zum neuen

Krankenhausplan NRW.

Der KGNW-Geschäftsbericht 2020 lässt sich hier downloaden

Die Veröffentlichung des kommenden Geschäftsberichts 2021 ist bereits für das

Ende des ersten Halbjahres 2022 geplant.

Quelle: Pressemitteilung, 07.12.2021