Medbase, Hirslanden, Groupe Mutuel, Helsana und SWICA lancieren gemeinsames Gesundheitsökosystem (Medienaussendung).

Medbase, Hirslanden, Groupe Mutuel, Helsana und SWICA gründen zusammen ein Unternehmen, um ein digital unterstütztes Gesundheitsökosystem zu entwickeln. Ziele des Gemeinschaftsprojekts namens Compassana sind eine optimierte Koordination der medizinischen Versorgung und damit eine bessere

Behandlungsqualität sowie effizientere Prozesse. Das Kernstück des offenen

Ökosystems ist ein Portal, das Kundinnen und Kunden eine einfache und

eigenverantwortliche Koordination ihrer Versorgung im Gesundheitswesen

ermöglicht.

Medbase, Hirslanden, Groupe Mutuel, Helsana und SWICA gründen das gemeinsame

Unter-nehmen Bluespace Ventures AG. Damit verfolgen sie den Aufbau des digital

unterstützten Gesundheitsökosystems Compassana und sorgen für dessen

systematische Weiterentwicklung. Mit Medbase und Hirslanden erhalten Kundinnen

und Kunden einen koordinierten Zugang zum schweizweit dichtesten Netz an

ambulanten und stationären Gesundheitseinrichtungen. Drei der grössten

Schweizer Krankenversicherungen – Groupe Mutuel, Helsana und SWICA – ergänzen

das Gemeinschaftsprojekt. Dieses steht allen Akteuren aus dem Gesundheitswesen

offen: Ärzteschaft, weiteren medizinischen und medizinnahen Spezialistinnen und

Spezialisten, Krankenversicherungen und Technologieanbietern. Marcel Napierala,

CEO von Medbase und Präsident des Verwaltungsrats der Bluespace Ventures AG,

lädt weitere interessierte Partner ein: «Unser Ziel ist es, das

Gesundheitswesen nachhaltig zu verändern und es effizienter und einfacher zu

gestalten. Das ist nur möglich, wenn sich Unternehmen aus verschiedenen

Bereichen des Gesundheitswesens zusammenschliessen und gemeinsame innovative

Lösungen entwi-ckeln.»

Digitales Portal als zentraler Zugang zum Gesundheitswesen

Als Kernstück des Gesundheitsökosystems Compassana entsteht ein digitales

Portal, das die einfache Koordination von ambulanten, stationären und digitalen

Gesundheitsdiensten ermöglicht. Kundinnen und Kunden können damit ihre

persönliche Gesundheitsversorgung rund um die Uhr selbstständig organisieren.

Durch die Einsicht in persönliche Gesundheits- und Behandlungsinformationen

werden sie befähigt, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. «Compassana wird

nebst digitalen Basisservices wie Symptom Checks, Terminvereinbarungen oder

telemedizinische Konsultationen weit mehr bieten. So werden künftig digital

unterstützte und medizinisch optimierte Behandlungspfade für typische

Krankheitsbilder möglich. Die Zusammenarbeit von medizinischen

Leistungserbringern und Krankenversicherungen eröffnet ganz neue

Herangehensweisen an die medizinische Versorgung und deren Finanzierung»,

erklärt Peter Mittemeyer, CEO der Bluespace Ventures AG.

Der Markteintritt mit ersten Angeboten ist im Verlaufe dieses Jahres geplant.

Das Geschäft unterliegt der Prüfung durch die eidgenössische

Wettbewerbskommission (WEKO).

Über die Medbase Gruppe

Die Medbase Gruppe betreibt über 150 medizinische, pharmazeutische und

zahnärztliche Standorte in der Schweiz. Damit ist sie die führende

Leistungserbringerin für ambulante, integrierte Medizin. Rund 3200

Mitarbeitende betreuen die Patientinnen und Patienten ganzheitlich von der

Prävention über die Akutmedizin bis zur Rehabilitation. Über 400 Haus- und

Spezialärztinnen und -ärzte, 360 Therapeutinnen und Therapeuten, 170

Apothekerinnen und Apotheker, rund 340 Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie

Spezialistinnen und Spezialisten für Kieferorthopädie, Implantate und

Dentalhygiene arbeiten koordiniert und interprofessionell in der Gruppe

zu-sammen.

Für Firmen bietet Medbase Corporate Health spezifische Beratungen und

ganzheitliche Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement an. Medbase sorgt

zudem für Nachwuchs im Gesundheitswesen und bildet rund 330 junge Frauen und

Männer aus.

Über die Hirslanden AG

Hirslanden steht für eine qualitativ hochstehende, verantwortungsbewusste, vom

einzelnen Menschen selbstbestimmte sowie effiziente integrierte

Gesundheitsversorgung. Von der Ge-burt bis ins hohe Alter sowie von der

Prävention bis zur Heilung – jederzeit, physisch und digital – konzentriert

sich die Hirslanden-Gruppe gemeinsam mit privaten und öffentlichen

Kooperati-onspartnern auf die Weiterentwicklung des «Continuum of Care».

Hirslanden differenziert sich im Markt als Systemanbieter mit erstklassiger

medizinischer und Service-Qualität – gewährleistet durch hoch qualifizierte

selbstständige Fachärztinnen und Fach-ärzte mit langjähriger Erfahrung, eine

exzellente Pflege und erstklassige Services. Interdisziplinä-re medizinische

Kompetenzzentren, spezialisierte Institute und kompetente Kooperations-partner

ermöglichen eine optimale und individuelle Diagnostik und Behandlung auch

hochkomplexer Fälle sowohl stationär als auch ambulant. Die Hirslanden-Gruppe

formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Kliniken und ist seit 2007

Teil der internationale Spitalgruppe Mediclinic International plc, die an der

Londoner Börse kotiert ist.

Über die Groupe Mutuel

Mit mehr als 2700 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz steht die Groupe Mutuel

im Dienst von 1,3 Millionen Einzelkunden und 25’500 Unternehmen. Als einziger

umfassender Versicherer in der Schweiz positioniert sich die Groupe Mutuel als

Referenzpartner in den Bereichen Gesund-heit und Vorsorge für ihre Einzel- und

Unternehmenskunden. Der Umsatz überschreitet 5,3 Milliarden Schweizer Franken.

Dank ihren massgeschneiderten Versicherungslösungen in den Bereichen

Grundversicherung (KVG) und Zusatzversicherung (VVG) belegt sie den dritten

Rang der Gesundheitsversicherer in der Schweiz. Im Bereich

Gesundheitsversicherungen für Unter-nehmen belegt die Groupe Mutuel national

den fünften Rang.

Über die Helsana

Helsana engagiert sich für die Gesundheit und Lebensqualität ihrer rund 2.1

Millionen Kundin-nen und Kunden. Mit innovativen Services und Angeboten bieten

wir Menschen individuelle Unterstützung für ein gesundes Leben. Als Gestalterin

im Schweizer Gesundheitssystem setzen wir uns für ein nachhaltiges, qualitativ

hochstehendes, wettbewerblich organisiertes und kundenfreundliches

Gesundheitssystem ein. Die Helsana beschäftigt schweizweit über 3400

Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von rund 7,1 Milliarden

Schweizer Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende Position ein.

Helsana entwickelt für über 60’000 Firmen und Verbände Versicherungslösungen

zur Abfederung wirtschaftlicher Folgen von krankheits- oder unfallbedingten

Absenzen.

Über die SWICA Gesundheitsorganisation

Die SWICA Gesundheitsorganisation ist mit rund 1,5 Mio. Versicherten und rund

27'000 Unter-nehmenskunden eine der führenden Kranken- und Unfallversicherungen

der Schweiz mit ei-nem Prämienvolumen von 5,0 Mrd. Schweizer Franken. Das

Angebot richtet sich an Privatkunden sowie Unternehmen und bietet umfassenden

Versicherungsschutz für Heilungskosten und Lohnausfall bei Krankheit und

Unfall. SWICA ist ein Gesundheitspartner, der mit überdurchschnittlicher

Servicequalität auf ein qualitativ hochwertiges Dienstleistungsangebot setzt.

SWICA hat ihren Hauptsitz in Winterthur und ist in der ganzen Schweiz tätig.

Quelle: Medienaussendung, 27.01.2022