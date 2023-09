Studie: Fitnessbranche blickt trotz deutlichen Rückgangs bei Umsatz und Mitgliedern positiv in die Zukunft (Deloitte, PDF, 4,3 MB).

Im zweiten Pandemiejahr sank der Branchenumsatz um fast 50 Prozent. Fitnessketten nehmen entgegen der allgemeinen Entwicklung bei Mitgliederzahl, Beiträgen und Anlagenzahl zu. 19 Transaktionen: Die Konsolidierung des europäischen Marktes schritt auch 2021 voran.

München, 06. April 2022 — Monatelange Schließungen und strikte Auflagen: 2021

litt die deutsche Fitnessbranche noch stärker unter den Folgen der

COVID-19-Pandemie als 2020. Das zeigen die Zahlen der aktuellen Deloitte-Studie

„Der deutsche Fitnessmarkt“. So sank 2021 der Umsatz der gesamten Branche um

46,4 Prozent von 4,16 Milliarden auf 2,23 Milliarden Euro. Dabei fiel der

prozentuale Umsatzeinbruch fast doppelt so hoch aus wie im Jahr 2020: Damals

betrug er 24,5 Prozent. Den prozentual größten Nettoumsatzeinbruch

verzeichneten die Einzelanbieter mit 48,4 Prozent, gefolgt von den Ketten- (-

44,7%) und den Mikroanbietern (- 42,1%). Zum Mikrosegment zählen auch Anbieter

von Elektromuskelstimulation, welche häufig eine Eins-zu-eins-Betreuung

anbieten und daher früher öffnen durften. Neben den Schließzeiten ist auch ein

starker Rückgang bei den Mitgliedschaften für den aktuellen Umsatzeinbruch

verantwortlich.

Stefan Ludwig, Partner und Leiter der Sport Business Group bei Deloitte, sagt:

„Die Tatsache, dass die Fitnessstudios 2021 die ersten Monate geschlossen

bleiben mussten, hatte schwere Auswirkungen auf die Branche. Und das nicht nur

wegen des ausbleibenden Umsatzes, sondern auch, weil die traditionell hohe

Anzahl an Neuanmeldungen zum Jahresbeginn ausblieb. Auch führten

Einlassauflagen und die Angst vor Ansteckung mit dem COVID-19-Virus zur

Kündigung vieler Mitglieder.“

So sank 2021 die Zahl der Mitgliedschaften über die komplette deutsche

Fitnessbranche um 10,2 Prozent auf 9,26 Millionen – ein Rückgang von 1,05

Millionen. Waren 2019 noch 14 Prozent der Gesamtbevölkerung in Fitnessstudios

angemeldet, so waren es 2021 nur noch 11,1 Prozent.

Gegenteilige Entwicklung bei den Fitnessketten

Besonders auffällig: Die Fitnessketten – unter ihnen viele Discountanbieter –

trotzten den Entwicklungen im vergangenen Jahr. Sie verzeichneten im Vergleich

zum Gesamtmarkt einen geringeren Rückgang bei den Mitgliederzahlen (- 7,5% auf

5,04 Millionen) und konnten so ihren Marktanteil auf 54,4 Prozent steigern

(2020: 52,8%). Die monatlichen Beiträge der Kettenanbieter stiegen im

Durchschnitt um 81 Cent brutto. Ursachen waren hier unter anderem die Zunahme

von Premium-Verträgen im Discounterbereich sowie höherpreisiger Flex-Verträge,

die monatlich kündbar sind. Auch bei der Anzahl der Anlagen verzeichneten die

Fitnessketten aufgrund ihrer langfristig angelegten Expansionsstrategie einen

Zuwachs von 58 Anlagen und hatten somit in diesem Bereich einen Marktanteil von

22,7 Prozent (Einzelbetriebe: 50,3%; Mikrobetriebe: 27%).

Über die gesamte deutsche Fitnessbranche ging die Zahl der Anlagen um 0,5

Prozent auf insgesamt 9.492 Fitnesseinrichtungen zurück. „Dass der Rückgang

bisher so niedrig ausfällt, ist auf die Solidarität vieler Bestandsmitglieder

und auf die im europäischen Vergleich relativ langfristigen Jahresverträge

zurückzuführen. Hinzu kommen die staatlichen Hilfsmaßnahmen sowie gebildete

finanzielle Rücklagen aus den Vorjahren“, so Karsten Hollasch, Partner und

Leiter Consumer Business bei Deloitte. „Über die vergangenen Jahre bis Anfang

2020 nahmen die Mitgliederzahlen kontinuierlich zu. Die durch die Pandemie

geprägten Jahre 2020 und 2021 und die dadurch bedingten vorübergehenden

Schließungen der Anlagen unterbrechen damit einen Trend, der auch auf ein

gesteigertes Gesundheitsbewusstsein zurückzuführen ist. Daher gehen wir davon

aus, dass sich die gesamte Branche nach Fallen aller Auflagen wieder auf

Wachstumskurs befindet und schon bald das Vor-Pandemie-Niveau erreicht.“

Pandemie ohne Einfluss auf europäische Marktkonsolidierung

Auf Platz 1 der mitgliederstärksten Fitnessketten liegt wie im Vorjahr die RSG

Group. Auch auf den folgenden drei Plätzen hat sich nichts verändert: FitX

belegt Platz 2, gefolgt von clever fit und EASYFITNESS. Die BestFit Group

konnte um zwei Plätze zulegen und steht nun auf Platz 5. Auf den weiteren

Plätzen folgen Kieser Training, LifeFit Group, FIT/ONE, Pfitzenmeier UG und auf

Platz 10 ACISO. Innerhalb ihres Segments vereinen die Top-10-Kettenbetriebe

3,95 Millionen Mitglieder und damit etwa 78 Prozent der Mitgliedschaften auf

sich. Innerhalb des Mikrosegements konnten EMS- und CrossFit-Boxen-Anbieter

2021 trotz der aktuellen Herausforderungen neue Anlagen eröffnen.

Auch auf die Transaktionen im gesamteuropäischen Fitnessmarkt hatte die

COVID-19-Pandemie im vergangenen Jahr keinen beobachtbaren Einfluss. Seit 2014

ist deren Anzahl auf durchschnittlich 19 Transaktionen jährlich stark

angestiegen. So fanden auch 2021 19 Transaktionen statt, davon vier unter der

Beteiligung deutscher Unternehmen (FIT/ONE, MC Shape, BestFit Group,

FITNESSLAND). 14 dieser Transaktionsobjekte gingen an strategische Investoren

in Form von anderen Marktteilnehmern.

Dazu Stefan Ludwig: „Die konstant hohe Zahl an M&A-Aktivitäten in den

vergangenen Jahren zeigt das große Interesse strategischer Investoren aber auch

Finanzinvestoren. Trotz temporärer Herausforderungen aufgrund der Pandemie

blicken sie der Zukunft des Marktes positiv entgegen.“

Die Studie „Der deutsche Fitnessmarkt“ erstellt Deloitte regelmäßig seit 2004.

Für die aktuelle Erhebung wurden Ende 2021 die Zentralen der Ketten- und

Franchiseanbieter mit insgesamt 2.518 Betriebsstätten sowie 255 Einzelbetriebe

mithilfe eines elektronischen Fragebogens befragt. Weiterhin wurden unter

anderem Eintragungen im Handelsregister, Inserate in Publikumszeitschriften,

Berichte in Fachzeitschriften, Mitteilungen der Branchenverbände und

Branchenverzeichnisse ausgewertet.

Die komplette Studie finden Sie hier zum Download.

Quelle: Deloitte, 08.04.2022