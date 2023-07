Existenzkrise der deutschen Reha-/Vorsorgeeinrichtungen gefährdet die Versorgungssicherheit

Rehabilitationsverbände befürchten Kliniksterben (AG MedReha).

infolge der Corona-Pandemie und durch massive Kostensteigerungen droht vielen deutschen Reha-/Vorsorgeeinrichtungen das wirtschaftliche Aus. Die wenigen, momentan noch bestehenden Hilfen sollen am 30.06.2022 enden, obwohl sich die Lage in den vergangenen Wochen und Monaten

dramatisch verschlechtert hat und erste Kliniken bereits Insolvenz anmelden mussten. Tausende Beschäftigte könnten bald ihren Arbeitsplatz verlieren. Sollten Reha- und Vorsorge-Leistungen wegbrechen, ist die Gesundheit von

Millionen behandlungsbedürftigen Menschen gefährdet. Das muss auch angesichts der

ungewissen Pandemieentwicklung verhindert werden! Die Existenzkrise der Reha-

/Vorsorgeeinrichtungen könnte mit einfachen Mitteln beendet werden, wenn

• per Rechtsverordnung bestehende Hilfen verlängert werden und

• ein Inflationsausgleich für Reha und Vorsorge gesetzlich festlegt wird.

Für beides sind keine zusätzlichen Haushaltsmittel des Bundes und der Länder erforderlich

und es entstehen keine zusätzlichen Belastungen bei den Kostenträgern (Gesetzliche

Krankenkassen sowie Renten- und Unfallversicherung). Die in der AG MedReha vertretenen

Leistungserbringer richten deshalb an Sie (und andere verantwortliche Gesundheits- und

Berlin, 15.06.2022

Sozialpolitiker in Bund und Ländern) den dringenden Appell, sich für eine sachgerechte,

schnelle und unbürokratische Lösung einzusetzen:

• Sofortige Rechtsverordnung: Bundesregierung und Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) sollten von ihren bestehenden Verordnungsmöglichkeiten sofort

Gebrauch machen. Die Bundesregierung wurde mit dem am 18.03.2022

verabschiedeten Gesetz zur Verlängerung des SodEG und weiterer Regelungen

ermächtigt, u.a. die Zuschussleistungen nach dem SodEG bis zum 23.09.2022 durch

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrats zu verlängern. Zudem ist das

BMG ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen die

Regelungen zum Mindererlösausgleich und Hygienezuschlag gemäß §§ 111, 111c SGB

V längstens bis zum Ablauf des 23.09.2022 durch Rechtsverordnung mit Zustimmung

des Bundesrats zu verlängern.

• Gesetzliche Regelung: Zusätzlich zu den Rechtsverordnungen sollte der Gesetzgeber

eine Verlängerung der bestehenden Hilfen für Reha-/Vorsorgeeinrichtungen

mindestens bis zum 31.12.2022 beschließen. Mit dem entsprechenden Gesetz sollte

gleichzeitig geregelt werden, dass die Einrichtungen einen Inflationszuschlag auf die

bestehenden Vergütungssätze erhalten. Eine solche Regelung ist erforderlich, da

Reha-/Vorsorgeeinrichtungen anders als in anderen Branchen ihre Vergütungssätze

nicht anpassen können, da diese für ein Jahr gelten und es außerhalb der festgelegten

Termine keine Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern gibt.

Zusätzliche Haushaltsbelastungen werden durch diese beiden Maßnahmen nicht entstehen.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat in den Jahren 2020 und 2021 für Reha und

Vorsorge rund eine Milliarde weniger ausgegeben als im Jahr 2019, die Deutsche

Rentenversicherung (DRV) schätzungsweise 500 Mio. Euro weniger. Es ist also keine

Mehrbelastung, wenn jetzt wenigstens ein Teil dieser Einsparungen zur Existenzsicherung

der Kliniken verwendet wird.

Zur Verdeutlichung der Situation haben wir die Ursachen und Hintergründe für die Krise der

Reha-/Vorsorgeeinrichtungen im Anhang ausführlich beschrieben. Selbstverständlich

stehen wir Ihnen mit weiteren Informationen jederzeit gerne zur Verfügung

Quelle: AG MedReha, 20.06.2022