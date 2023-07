SBK veröffentlicht siebten Transparenzbericht

SBK nutzt Beschwerden zur Verbesserung von Kommunikation und Prozessen (SBK Transparenzbericht 2021, PDF, 1,6 MB).

Rund 40.000 Mal haben sich Versicherte 2021 bei der SBK beschwert. Eine gute Nachricht für die Krankenkasse: Jede einzelne Rückmeldung, mit der Versicherte eine Erwartung an die SBK formulieren, kann sie für die stetige Verbesserung von Kommunikation und Prozessen nutzen.

2016 war die SBK die erste Krankenkasse, die Zahlen zu eingegangenen Beschwerden und Widersprüchen öffentlich gemacht hat. Jetzt erscheint die siebte Jahresbilanz mit Daten, die

für Versicherte relevant sind. Dass diesen Weg inzwischen weitere, große

Krankenkassen gehen – anfangs hauptsächlich Betriebskrankenkassen – ist für die

SBK ein Zwischenerfolg. Ziel ist es, die Qualität von Krankenkassen insgesamt

transparent und so zu einem maßgeblichen Faktor bei der Kassenwahl zu machen.

Schon in den vergangenen Jahren hatte die SBK ihre Transparenzinitiative um

zusätzliche Kennzahlen, zum Beispiel Genehmigungs- und Ablehnungsquoten von

Leistungen erweitert. 2021 lag die Genehmigungsquote in Bereichen wie häusliche

Krankenpflege, Zahnersatz oder Hilfsmittel bei knapp unter 100 Prozent, der

Median der Bearbeitungsdauer der relevanten Leistungen bei ein bis zwei Tagen.

Mit dem vorliegenden Transparenzbericht veröffentlicht die SBK nun zudem

Informationen aus für die Versicherten gewichtigen Leistungsbereichen wie

Kinderkrankengeld und Psychotherapie.

Nächstes Ziel der SBK: vergleichbare Kennzahlen

Trotz der wachsenden Zahl transparenter Krankenkassen ist der Mehrwert für

Versicherte noch eingeschränkt. „Wir brauchen mehr Vergleichbarkeit in der

Branche“, erklärt Dr. Gertrud Demmler, Vorständin der SBK. „Widersprüche,

Beschwerden oder Genehmigungen einer Leistung sollten nach einheitlichen

Maßstäben definiert werden. Bestehende Definitionen werden jedoch häufig

unterschiedlich ausgelegt. Wir stecken uns daher als nächstes großes Ziel,

vergleichbare Qualitätskennzahlen zu beschreiben.“ Dafür befindet sich die SBK

im engen Austausch mit anderen Betriebskrankenkassen sowie dem

GKV-Spitzenverband.

Beschwerden werden zur Weiterentwicklung genutzt

40.597 Mal beschwerten sich Versicherte im Jahr 2021 bei der SBK. Jede

Beschwerde wird genutzt, um Prozesse nach Möglichkeit zu verbessern. Daher

werden auch Rückmeldungen als Beschwerde erfasst, an deren Ursache die SBK

nichts ändern kann – beispielsweise aufgrund politischer Rahmenbedingungen oder

weil eine ärztliche Behandlung zugrunde liegt. In einem solchen Fall kann sie

jedoch an der Kommunikation mit den Versicherten arbeiten: Wenn Versicherte ein

Schreiben der SBK erhalten und Rückfragen stellen, zählt die Krankenkasse dies

als Beschwerde. Denn offenkundig war das Schreiben nicht eindeutig formuliert.

Überwiegend positives Feedback in Versichertenbefragung

Weiter fasst der Transparenzbericht das Feedback der Versicherten zu ihrer

Krankenkasse zusammen, das die SBK im Rahmen ihrer jährlichen repräsentativen

Versichertenbefragung eingeholt hat. Hier gibt es einige positive

Entwicklungen. So ist seit 2016 der Anteil derjenigen, die schon einmal über

einen Wechsel nachgedacht haben, von 65 Prozent auf jetzt 43 Prozent gesunken.

Unter den knapp 7.000 Teilnehmenden würden 87 Prozent ihre Krankenkasse

weiterempfehlen. Gute Noten geben die Versicherten zum Beispiel für das

Preis-Leistungsverhältnis und die persönliche Kundenbetreuung der SBK. Besser

werden muss die Krankenkasse im Hinblick auf die Erwartungen junger Menschen.

Quelle: Medienmitteilung, 23.06.2022