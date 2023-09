Thüringen: Mehr Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft

Thüringen: 6,8 Milliarden Euro machte 2021 die Bruttowertschöpfung im Gesundheitsbereich aus (Statistisches Landesamt Thüringen).

Wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilt, stieg die Bruttowertschöpfung (BWS) der Gesundheitswirtschaft in Thüringen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 2,1 Prozent,

nachdem sie im Jahr 2020 um 4,4 Prozent gesunken war. Zeitgleich nahm die Zahl der Erwerbstätigen in

der Thüringer Gesundheitswirtschaft um 1,9 Prozent (+2 600 Personen) gegenüber

dem Vorjahr zu.

Nach ersten Berechnungen der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische

Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) betrug die BWS in jeweiligen Preisen in der

Gesundheitswirtschaft in Thüringen 6,8 Milliarden Euro und machte dabei 11,5 Prozent der gesamtwirtschaftlichen

Wertschöpfung aus.

Im Vergleich der Länder lag der Anteil der Gesundheitswirtschaft an der

gesamten Wirtschaft zwischen 8,4 Prozent in Bayern und 16,9 Prozent in

Rheinland-Pfalz. In der Summe der Länder machte

die BWS in der Gesundheitswirtschaft 10,4 Prozent der gesamtwirtschaftlichen

BWS aus.

Im Berichtsjahr waren in Thüringen 138 100 Personen und in der Summe aller

Länder 6 031 800 Personen in gesundheitsbezogenen Wirtschaftsbereichen

erwerbstätig. Im Vergleich zum Anteil der Gesundheitswirtschaft an der

Gesamtwirtschaft ist der Anteil der Erwerbstätigen, die in

gesundheitsbezogenen Wirtschaftsbereichen tätig waren, weitaus homogener

zwischen den Ländern verteilt.

Der geringste Anteil wurde mit 12,3 Prozent in Bayern beobachtet und den

höchsten Anteil verzeichnete das Saarland mit 15,9 Prozent. In Thüringen lag

dieser Anteil mit 13,6 Prozent knapp über dem

Mittel aller Länder (13,4 Prozent).

Bitte beachten:

Die Gesundheitswirtschaft umfasst in der wirtschaftszweigbezogenen Abgrenzung

der Arbeitsgruppe Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder (AG

GGRdL) die Erstellung und

Vermarktung jener Güter und Dienstleistungen, die der Bewahrung und

Wiederherstellung der Gesundheit dienen und von den verschiedenen

Ausgabenträgern im Gesundheitswesen ganz oder teilweise erstattet werden.

Quelle: Statistisches Landesamt Thüringen, 08.06.2022