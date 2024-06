Vivantes startet deutschlandweit einmalige Messung der Arbeitsbelastung

Vivantes: In Umsetzung des Tarifabschlusses folgt nun die minutengenaue Messung der Arbeitsbelastung (Pressenachricht).

Zu Beginn dieses Jahres ist der Tarifvertrag Pro Personal Vivantes in Kraft getreten. Er sieht die Erfassung der Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter*innen in der Pflege wie auch in Teilen des Funktions- und medizinisch-technischen Dienstes vor. Vivantes setzt den Tarifvertrag

vereinbarungsgemäß und Stück für Stück um. Im Juli startet nun die minutengenaue Messung der Arbeitsbelastung mit Hilfe einer eigens programmierten Software.

Ab Mitte August – nach technischer Ausleitung der Juli-Daten - erhalten dann

Mitarbeiter*innen, die im Juli in einer besonders belasteten Schicht gearbeitet

haben, regelhaft rückwirkend für den Monat Juli erstmals einen Ausgleich in

Form von „Vivantes Freizeitpunkten“. Der Tarifvertrag sieht für die

verschiedensten Stations- und Funktionsbereiche spezifische Besetzungsquoten

pro Schicht vor. Diese werden künftig mit Hilfe einer eigens dafür entwickelten

Software erfasst, welche die Besetzung einer Schicht beispielsweise mit der

Bettenbelegung verknüpft.

Wird die im Tarifvertrag definierte Ratio - Pflegekraft zu Patient - in einer

Schicht unterschritten, rechnet die Software jede Minute, in der unter erhöhter

Belastung gearbeitet wurde, in Freizeitausgleich, sprich Vivantes

Freizeitpunkte, um.

Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin Personalmanagement: „Wir halten bei der

Umsetzung unseres Tarifvertrages auch an dieser Stelle Wort und setzen diesen

nun – nachdem die technischen Voraussetzungen realisiert und vor allem durch

den Betriebsrat mitbestimmt sind - auch in seinen Kernelementen um. Unser

primäres Ziel ist und bleibt aber, Belastung gar nicht erst entstehen zu lassen

und damit im Ergebnis die Qualität unserer Patientenbehandlung weiter zu

verbessern. Dafür benötigen wir deutlich mehr Personal, das wir mit Hilfe des

Tarifvertrages hoffentlich Schritt für Schritt gewinnen werden.“

Quelle: Pressenachricht, 13.06.2022