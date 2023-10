Vitos Klinik Marburg mit neuem Klinikdirektor

Neuer Klinikdirektor an der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg (Pressenachricht).

Dr. Andreas Böhringer ist neuer Klinikdirektor der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg. Bei einem Festakt wurde er jetzt von der Klinikleitung Vitos Gießen-Marburg, Vertretern des Vitos Konzerns, des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Stadt Marburg in seinem neuen Amt

feierlich begrüßt.

Dr. Böhringer übernimmt die Funktion des Klinikdirektors vom Ärztlichen

Direktor Prof. Dr. Michael Franz, der diese Aufgabe bis dato in Personalunion

innehatte. Prof. Franz bleibt weiterhin Ärztlicher Direktor des Vitos Klinikums

Gießen-Marburg. „Es freut mich sehr, dass wir Sie für Vitos gewinnen konnten.

Das ist für uns auch eine Bestätigung für den sehr guten fachlichen Ruf, den

sich das Vitos Klinikum Gießen-Marburg unter der Leitung seines Ärztlichen

Direktors, Prof. Franz, erworben hat“, sagte Jochen Schütz, Vitos

Konzerngeschäftsführer Personal und Finanzen bei den Feierlichkeiten.

Die Größe von Vitos Gießen-Marburg, die wachsenden Herausforderungen für

Psychiatrien sowie die Einführung und Weiterentwicklung modularer,

störungsspezifischer Therapieformen haben zu der Entscheidung geführt, für die

Erwachsenenpsychiatrie in Marburg einen eigenen Klinikdirektor einzusetzen.

„Mit über 500 Betten und Plätzen in Gießen, Marburg und Alsfeld sind wir das

größte psychiatrische Fachkrankenhaus in Hessen. Daher freuen wir uns, dass

Herr Dr. Böhringer in Zukunft die medizinische Verantwortung für unsere

Erwachsenenpsychiatrie in Marburg übernimmt“, bekräftigte Max Heuchert,

Geschäftsführer von Vitos Gießen-Marburg.

Therapieangebot ausbauen

Dr. Böhringer kam im Juli 2022 vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit

Mannheim, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Der Facharzt für

Psychiatrie und Psychotherapie war dort seit 2018 Oberarzt für den Bereich

affektive Störungen mit chronischem Verlauf zuständig. Er implementierte dort

moderne Behandlungsmethoden, wie CBASP (Cognitive Behavioral Analysis of

Psychotherapy) und IPT (Interpersonelle Therapie), die ebenfalls auf der

Depressionsstation (Station 5) der Vitos Klinik angewandt werden. Das Team der

Station 5 in Marburg ist für seinen therapeutischen Ansatz von der Deutschen

Gesellschaft für Interpersonelle Psychotherapie (DG-PIT) zertifiziert worden.

Die Station gehört deutschlandweit zu den ersten, die dieses Zertifikat

erhalten haben.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Dr. Böhringer einen ausgewiesenen

ärztlichen Kollegen gewinnen konnten, in dessen kompetente Hände ich gerne die

Klinikdirektion in Marburg übergebe“ sagte Prof. Dr. Franz, Ärztlicher Direktor

für die beiden Klinikstandorte Marburg und Gießen.

Quelle: Pressenachricht, 18.10.2022