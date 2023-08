Endoprothesenregister Deutschland mit Jahresbericht 2022

Das Endoprothesenregister Deutschland EPRD bewertet im Jahresbericht 2022 die Kriterien für lange Standzeiten von Implantaten (Download, PDF, 7 MB).

Keine Hinweise auf Notwendigkeit eines Retropatellarersatzes bei primärer Knietotalendoprothese. Große Versorgungs-unterschiede bei hüft- und knieendoprothetischen Eingriffen. Erfreuliche Entwicklung: Trotz Corona melden mehr Kliniken ihre Operationsdaten.

Berlin, den 28.10.2022 – Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) hat

seinen Jahresbericht 2022 veröffentlicht. Es ist der siebte Bericht seit Start

des Registers vor zehn Jahren. 2021 wurden insgesamt 306.272 Hüft- und

Knieerstimplantationen beim EPRD erfasst. Die Zahl aller dokumentierten

Knieeingriffe liegt dabei acht Prozent unter den Vergleichswerten vor der

Pandemie, bei den Hüfteingriffen sank die Zahl nur geringfügig um knapp ein

Prozent.

Kurzschäfte kommen bei Hüfterstimplantationen immer häufiger zum Einsatz

Zu den Trends in der Versorgung mit Hüftendoprothesen zählt der Einsatz von

Kurzschäften. Sie werden inzwischen in 12 Prozent aller Hüfterstimplantationen

verwendet. Zum Vergleich: 2015 lag dieser Anteil nur bei sechs Prozent.

Kurzschaftprothesen werden besonders bei jüngeren und gesünderen Patient:innen

eingesetzt, um so viel Knochensubstanz wie möglich zu erhalten. Ebenso

beständig ist der Trend zu größeren Kopfkomponenten. 36-mm-Köpfe wurden in rund

44 Prozent der Fälle eingesetzt, ein Plus von etwa drei Prozent gegenüber dem

Vorjahr. Erstmals seit Registerbestehen wurden damit 32-mm-Köpfe in weniger als

der Hälfte der primären HTEP-Operationen verwendet.Zum Vergleich: 2014 kamen sie

noch bei 61 Prozent der Eingriffe zum Einsatz.

Keine Hinweise zur Notwendigkeit eines Retropatellarersatzes

Der Jahresbericht 2022 enthält wieder einen Vergleich mit internationalen

Registerdaten. Die Wissenschaftler des EPRD fragten: Inwiefern ist eine

generelle Empfehlung für den primären Retropatellarersatz ratsam? Beim

Retropatellarersatz wird die Rückfläche der Kniescheibe im Rahmen einer

Knieimplantation mitersetzt. Internationale Registerdaten – auch europäische –

zeigen tendenziell höhere Revisionsraten, wenn die Knierückfläche nicht

mitersetzt worden ist. Deswegen wird der Retropatellarersatz empfohlen. Die

Analyse der EPRD-Daten kommt zu einem anderen Ergebnis: Der primäre

Retropatellarersatz zeigt bessere Ergebnisse, wenn dieser in Kliniken

vorgenommen wird, die den Retropatellarersatz häufig durchführen. Zudem gibt es

teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Systemen beziehungsweise

Herstellern. Eine pauschale Empfehlung zum primären Retropatellarersatz wie

andere internationale Register kann das EPRD daher nicht aussprechen.

Große Versorgungsunterschiede bei hüft- und knieendoprothetischen Eingriffen

Erstmals in diesem Jahr werden im EPRD-Jahresbericht die unterschiedlichen

Arbeitsweisen der Kliniken bei hüft- und knieendoprothetischen Eingriffen

dargestellt. Beispielsweise machen Kurzschaft- und Schenkelhalsprothesen

zusammen etwa 13 Prozent der Versorgungen aus. In 32 Krankenhäusern wurden

diese Schafttypen 2021 jedoch bei mehr als der Hälfte der Operationen

eingesetzt, in einem der Häuser sogar in 92 Prozent der vorgenommenen

Eingriffe. Das Gros der Krankenhäuser wählt bei Knietotalendoprothesen in den

allermeisten Fällen die Vollzementierung. 190 Kliniken implantieren sogar

ausschließlich vollzementiert, 81 weitere Kliniken in über 90 Prozent der

Fälle. Es gibt aber auch 14 Kliniken, in denen andere Verankerungsarten

überwiegen: 12 von ihnen setzten auf hybride Verankerung, zwei auf komplett

zementfreie Implantationen von Knietotalendoprothesen. Weitere Beispiele zu den

Versorgungsunterschieden enthält der EPRD-Jahresbericht.

Kontinuierlich steigende Datenlieferungen der Kliniken an das EPRD

Bis einschließlich 2019 stiegen die jährlichen Lieferungen der Datensätze aus

den Kliniken kontinuierlich an. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie waren es

2020 jedoch weniger. Obwohl die Dokumentationen 2021 wieder um fast vier Prozent

zulegten, bewegen sie sich nochimmer unter denen des letzten präpandemischen

Jahrs 2019.Dr. Andreas Hey, Geschäftsführer der EPRD gGmbH: „Das Engagement der

im EPRD teilnehmenden Kliniken ist erfreulicherweise allen Krisen zum Trotz

ungebrochen. Die Anzahlder datenliefernden Kliniken stieg von 2012 bis 2021

stetig an und lag Ende 2021 bei 747. Das freut uns im zehnten Jahr unseres

Bestehens besonders. Denn ohne das Engagement der Kliniken gäbe es diese

Registerarbeit nicht.“

Quelle: Pressemitteilung, 28.10.2022