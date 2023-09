Klinikum Chemnitz ist jetzt Mitglied im deutschlandweiten Netzwerk Medizininformatik-Initiative (Mediennachricht).

Alle 36 Partner haben zugestimmt und den Vertrag unterschrieben: Nun ist das Klinikum Chemnitz als erster kommunaler Maximalversorger Mitglied in der Medizininformatik-Initiative (MII). In dem deutschlandweiten Netzwerk kooperieren alle Standorte, die ein Datenintegrationszentrum (DIZ) haben. Diese

DIZ sind an Universitäten angeschlossen – mit Ausnahme des DIZ in Chemnitz, das

derzeit im Rahmen des Digitalen FortschrittsHubs MiHUBx am Klinikum aufgebaut

wird. Die MII soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Forschung und

Versorgung enger zusammenarbeiten, damit Erkenntnisse aus der Forschung künftig

schneller beim Patienten ankommen. Dies wird vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung seit 2018 bis 2026 mit bislang rund 300 Millionen Euro bundesweit

gefördert. Die Grundlage für die Nutzung von medizinischen Daten und die

Rückkopplung der Ergebnisse in die Patientenversorgung bildet das Netz der

Datenintegrationszentren in Deutschland.

In einem DIZ arbeiten klinische Bereiche und die IT-Abteilung eines Hauses eng

zusammen, um bei der Patientenversorgung dokumentierte medizinische Daten unter

Sicherstellung von Datenschutz und Datenqualität zusammenzuführen und

aufzubereiten. Die so vorbereiteten Daten – sie sind anonymisiert und damit

nicht mehr auf einzelne Personen zurückzuführen – stehen dann der medizinischen

Forschung zur Verfügung. Umgekehrt können Forschungsergebnisse über ein DIZ

auch wieder in die medizinische Versorgung zurückgeführt und dort genutzt

werden. „Durch unsere Mitgliedschaft in der MII vergrößert sich zum einen der

Datenschatz, auf den Forscherinnen und Forscher zurückgreifen können“, sagt Dr.

rer. nat. Frank Nüßler, Leiter des Bereichs Informatik am Klinikum Chemnitz und

verantwortlich für das DIZ-Projekt. „Zum anderen steigen damit die Chancen,

dass Forschungen auf Basis vereinheitlichter Gesundheitsdaten überhaupt

sinnvoll stattfinden können.“

Martin Bartos, Projektleiter des DIZ-Teams am Klinikum Chemnitz, erklärt es an

einem Beispiel: „Angenommen, ein Forscherteam sucht für eine wissenschaftliche

Untersuchung deutschlandweit nach allen Fällen einer sehr seltenen Erkrankung.

Dann kann das Team nach gründlicher Prüfung seiner Berechtigung mit einem Mal

bei allen kooperierenden DIZ abfragen, ob es Behandlungsfälle, also Daten zu

dieser Erkrankung gibt. Das ist die sogenannte Machbarkeitsanfrage. Gäbe es nur

wenige, kaum vernetzte Datenintegrationszentren, müssten die Forscher

einerseits mehrere Stellen anfragen und bekämen andererseits keine Daten, da es

nicht genügend dokumentierte Fälle gibt.“

„Wir erheben keine Daten extra fürs DIZ“, erklärt Dr. Nüßler. „Der Gedanke ist

vielmehr, dass wir als großes Krankenhaus aufgrund der Behandlung zehntausender

Patienten pro Jahr sowieso sehr viele medizinische Daten über Erkrankungen und

Therapien erheben und langfristig dokumentieren müssen. Darin ließen sich

Zusammenhänge finden und weiter erforschen, um zum Beispiel neue Therapieformen

zu entwickeln.“

MiHUBx – Medical Informatics Hub in Saxony – ist einer von sechs Digitalen

FortschrittsHubs Gesundheit, die Mitte 2021 gestartet sind und vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert werden. Ziel von

MiHUBx ist, eine sektorübergreifende und servicebasierte Infrastruktur zu

etablieren, die eine effiziente Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren der

Gesundheitsforschung und -versorgung, Patientinnen und Patienten sowie anderen

Organisationen in Sachsen ermöglicht. Die Umsetzung des Ansatzes kann zu einer

signifikanten Steigerung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit beitragen.

Das Vorhaben wurde mit Mitteln des BMBF unter dem Förderkennzeichen 01ZZ2101A –

E gefördert. Verbundpartner sind das Klinikum Chemnitz, die Technische

Universität Chemnitz, die Hochschule Mittweida und, als Gesamtkoordinator des

Verbundvorhabens, die Technische Universität Dresden.

Quelle: Mediennachricht, 28.12.2022