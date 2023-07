München Klinik mit neuem kaufmännischen Geschäftsführer

Neuer kaufmännischer Geschäftsführer der München Klinik (Pressenachricht).

Erfahrener Klinikleiter aus den eigenen Reihen tritt Nachfolge als kaufmännischer Geschäftsführer der München Klinik für den Ende Oktober altersbedingt ausgeschiedenen Dietmar Pawlik an. München, 9. Dezember 2022. In der heutigen Sitzung stand die Bestellung eines neuen kaufmännischen Geschäftsführers

unter Top 1 auf der Agenda des Aufsichtsrates der München Klinik: Dr. Tim Guderjahn wird den kaufmännischen Geschäftsführungsbereich der München Klinik übernehmen. Er war zuvor als

kaufmännischer Klinikleiter für die Standorte der München Klinik Bogenhausen,

Schwabing und Thalkirchner Straße verantwortlich.

„Damit folgt nicht nur ein sehr erfahrener Klinikmanager, sondern ein in der

München Klinik hochgeschätzter Kollege in die Geschäftsführung. Das bedeutet

einerseits einen nahtlosen Übergang in diesem wichtigen

Geschäftsführungsbereich. Andererseits kennt Dr. Guderjahn die München Klinik

von innen heraus und ist nah dran an den Bauthemen, den Bedürfnissen der

Mitarbeitenden in den Kliniken und der Patientenversorgung. So gestaltet er

bereits heute die Gesundheitsversorgung für München aktiv mit – das wird er

künftig in neuer Rolle innerhalb der Geschäftsführung noch stärker

miteinbringen können“, so Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Dieter

Reiter.

Dr. Guderjahn ist Arzt und Betriebswirt und wurde im Januar 2018 als

Klinikleiter an die München Klinik berufen. In kaufmännischer Funktion

verantwortete er seitdem die Finanzen der Standorte Bogenhausen, Schwabing und

Thalkirchner Straße. Gemeinsam mit der Geschäftsführung brachte er als

Verantwortlicher vor Ort die Neuausrichtung und mit dem Erweiterungsbau in

Bogenhausen das größte Bauprojekt der München Klinik maßgeblich voran und die

anstehende Inbetriebnahme des Schwabinger Neubaus auf den Weg. Parallel

entwickelte er das Klinikportfolio im laufenden Betrieb stetig weiter: Erst vor

wenigen Monaten konnte die Kinder- und Jugendpsychosomatik in Schwabing unter

seiner Federführung um wichtige Kapazitäten und Versorgungsbereiche erweitert

werden. In der Corona-Zeit war und ist Dr. Guderjahn an der Pandemiebewältigung

und hier u.a. an der durchgehenden Verfügbarkeit der Behandlungskapazitäten,

der Umsetzung der Schutzmaßnahmen und der gesicherten Patientenversorgung

maßgeblich beteiligt.

„Wir sind ein starkes Team in der gesamten München Klinik. Ich freue mich über

das Vertrauen auch im Aufsichtsrat. Als Team werden wir die Daseinsvorsorge für

München sichern und die Weichen für eine gute Zukunftsperspektive allem voran

gemeinsam stellen, um auch künftig München gesund zu machen!“, freut sich Dr.

Tim Guderjahn. Dr. Tim Guderjahn ist verheiratet und hat drei Söhne.

Die München Klinik ist mit Kliniken in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach,

Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße

Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste

Gesundheitsversorger der Landeshauptstadt München. Die München Klinik bietet

als starker Klinikverbund Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen in

München und im Umland und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf –

mit innovativer und hoch spezialisierter Medizin und Pflege und gleichzeitig

als erster Ansprechpartner für die medizinische Grundversorgung. Rund 135 000

Menschen lassen sich hier im Schnitt pro Jahr stationär und teilstationär

behandeln. Mit jährlich über 6000 Geburten kommen hier deutschlandweit die

meisten Babys zur Welt. Auch in der Notfallmedizin ist die München Klinik die

Nummer 1 der Stadt: Bis zu 160 000 Menschen werden jedes Jahr in den vier

Notfallzentren aufgenommen – das entspricht rund einem Drittel aller Notfälle

der Landeshauptstadt. Die Kliniken sind entweder Lehrkrankenhaus der

Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. Die

hauseigene Pflege-Akademie ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte

Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Als gemeinnütziger Verbund

finden in der München Klinik Daseinsvorsorge und herausragende Medizin zusammen

und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund: Über die

medizinisch-pflegerische Versorgung hinaus gibt es großen Bedarf, der vom

Gesundheitssystem nicht refinanziert wird – wie etwa das Spielzimmer für

Geschwisterkinder. Und auch die Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege, die sich

mit ihrer täglichen Arbeit für die Gesundheitsversorgung Münchens einsetzen,

können von Zuwendungen in Form von Spenden profitieren – beispielsweise durch

die Finanzierung von zusätzlicher Ausstattung, Erholungsmöglichkeiten und

Fortbildungen. Dafür zählt jeder Euro.

Quelle: Pressenachricht, 09.12.2022