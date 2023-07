FingerKIt: Vom Röntgenbild zum maßgeschneiderten Implantat

Mehr Beweglichkeit durch KI: Individualisierte Fingergelenksimplantate aus dem 3D-Drucker (Fraunhofer Gesellschaft).

Die Remobilisierung von Fingergelenken, die durch Erkrankungen oder

Verletzungen beeinträchtigt sind, ist ein Zukunftsmarkt der bedarfsgerechten

Versorgung von Patientinnen und Patienten. Das Konsortium »FingerKIt«, in dem

sich fünf Fraunhofer-Institute zusammengeschlossen haben, entwickelt

KI-erstellte, individualisierte Gelenksimplantate aus dem 3D-Drucker, um die

filigranen Fingerteile wenn nötig zu ersetzen.

Die FingerKIt-Implantate werden in speziellen 3D-Druck-Verfahren gefertigt,

welche hohe Detailgenauigkeit und unterschiedliche Oberflächenqualitäten

ermöglichen.

© Fraunhofer IAPT

Volkskrankheit rheumatoide Arthritis: Auch stark gekrümmte Finger können mit

einem FingerKIt-Implantat optimal behandelt werden.

© iStock/WILLSIE

Ob durch einen Unfall beim Sport oder die Volkskrankheit rheumatoide Arthritis:

Wenn Fingergelenke unbeweglich werden, ist das eine gravierende Einschränkung

und physische und psychische Belastung – für bestimmte Berufsgruppen wie

Musiker, Chirurginnen oder Handwerker bedeutet es häufig sogar das

Karriereende. In Zukunft könnte eine Entwicklung der Fraunhofer-Einrichtung für

Additive Produktionstechnologien IAPT, des Fraunhofer-Instituts für Keramische

Technologien und Systeme IKTS, des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und

Experimentelle Medizin ITEM, des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM

und des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medizin MEVIS dazu beitragen, dass

Finger mit zerstörten oder geschädigten Gelenken ihre Beweglichkeit

zurückerlangen.

Bisherige Therapie geschädigter Fingergelenke

Verliert heute ein Fingergelenk durch Unfall oder Erkrankung seine Funktion, so

sind die Behandlungsmethoden eingeschränkt: Meist wird eine Versteifung

durchgeführt, was Patientinnen und Patienten in ihrem Alltag aber stark

beeinträchtigt. Soll ein Implantat gesetzt werden, gibt es auf dem Markt

derzeit zwei Optionen: Silikonimplantate, die sich in vielen Fällen schnell

wieder lösen und durch einen erneuten Eingriff revidiert werden müssen, oder

einfach gearbeitete Standard-Implantate, die lediglich in bestimmten

Größenstufen angeboten werden und nicht alle Bewegungen ermöglichen. Eine

passgenaue Lösung, die nicht verrutscht und die vorherige Beweglichkeit

wiederherstellt – also ein individualisiertes Implantat – sollte daher das Ziel

der optimalen Versorgung von Patientinnen und Patienten sein.

Projekt FingerKIt: Viele Innovationen, ein zukunftsweisendes Produkt

Im Projekt FingerKIt haben fünf Fraunhofer-Institute nun ein Konzept

entwickelt, mit dem das gelingen könnte: In einer automatisierten Prozesskette

sollen individualisierte Fingergelenksimplantate aus metallischen oder

keramischen Werkstoffen schnell, sicher und zertifiziert hergestellt werden.

Dafür entwickelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunhofer

MEVIS zunächst eine KI-gestützte Software, die in der Lage ist, aus

zweidimensionalen Röntgenaufnahmen dreidimensionale Modelle der Fingerknochen

zu errechnen und eine potenzielle Fehlstellung der Finger zu korrigieren.

Anschließend leiten Forschende des Fraunhofer IAPT das individuelle

Implantatdesign anhand einer KI aus dem Fingermodell ab und setzen es im

3D-Druck um. Nachdem es gilt, sehr feine und filigrane Strukturen abzubilden,

arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Fertigung mit

Metall-Binder-Jetting, also dem schichtweisen Aufbau der Teile, die in einem

nachfolgenden Schritt gesintert – d.h. verdichtet und gefestigt – werden. Am

Fraunhofer IKTS erfolgt die Fertigung der Implantate im

Near-Net-Shape-Manufacturing – ebenfalls ein Fertigungsverfahren, mit dem

Produkte möglichst nahe der gewünschten Endkontur entstehen, sodass nur wenige

Nachbesserungen erforderlich sind. Auch keramische Materialien kommen dank der

Expertise des Fraunhofer IKTS zum Einsatz. Diese werden im Schlickerguss –

einem speziellen Gipsform-Gussverfahren – verarbeitet. Um die Fragestellungen

zur biologischen Verträglichkeit und Zertifizierung der Implantate kümmert sich

das Fraunhofer ITEM, um die Simulation der mechanischen Belastungen das

Fraunhofer IWM.

Während der Arbeit im Projekt haben die Forschenden mehrere Innovationen

entwickelt: »Die KI-basierte Berechnung eines dreidimensionalen

Implantatdesigns aus 2D-Vorlagen wie Röntgenbildern ist völlig neuartig und

inzwischen zum Patent angemeldet«, verrät Dr. Arthur Seibel aus dem Bereich

Bauteil-Design am Fraunhofer IAPT. Sein Kollege Dr. Philipp Imgrund,

Abteilungsleiter Prozessqualifizierung am Fraunhofer IAPT, ergänzt: »Auch die

Prozesstechnik ist etwas Besonderes: Weil die Struktur des Implantat-Schafts

sehr filigran ist, haben wir als 3D-Druck-Verfahren das Metall-Binder-Jetting

für Titan eingesetzt. Das Verfahren ermöglicht die sehr präzise Fertigung der

kleinen, komplexen Implantate und erlaubt es gleichzeitig, die Oberfläche des

Schafts so zu strukturieren, dass dieser besser in den Knochen einwächst.

Weiterhin können wir so die Nachbearbeitung der Gelenkflächen minimieren, die

möglichst glatt und reibungsarm sein müssen.«

Ein neuer Standard für die Versorgung?

Die Ergebnisse des Projekts FingerKIt sind eine gute Nachricht für alle

Patientinnen und Patienten, denen bisher nicht zufriedenstellend geholfen

werden konnte. Durch die Fraunhofer-Innovationen könnten in Zukunft auch

komplizierte Fälle – stark gekrümmte Finger, fehlende Knochenteile, sehr kleine

Gelenke – sehr gut behandelt werden.

Die Individualanfertigung ist dank automatisierter Modellerstellung und

3D-Drucks zudem zeitsparend: Ersten Berechnungen der Forscher zufolge wäre es

möglich, bis zu 60 Prozent der üblicherweise benötigten Zeit von der

Feststellung des Bedarfs bis zum Einsetzen eines Implantats einzusparen. Eine

Versorgung ist so innerhalb von wenigen Tagen vorstellbar, was durch kürzere

Liegezeiten auch geringere Kosten in Krankenhäusern verursacht. Ein weiterer

Vorteil: Aufgrund der dem Original-Gelenk nachempfundenen Konstruktion wird

eine im Vergleich zu bisherigen Lösungen deutlich verbesserte Beweglichkeit

erreicht. Dr. Imgrund fasst zusammen: »Mit FingerKIt könnte sich die Behandlung

etwa der rheumatoiden Arthritis völlig verändern. Die Versorgung mit einem

individualisierten Implantat könnte zum Goldstandard werden.«

Wachstumsmarkt Fingergelenksimplantate

Laut Deutscher Gesellschaft für Rheumatologie leiden rund zwei Prozent der

erwachsenen Bevölkerung in Deutschland an entzündlich-rheumatischen

Erkrankungen – die meisten von ihnen möchten auch im fortgeschrittenen Alter

nicht auf eine gute Lebensqualität verzichten. Interessant ist die

Neuentwicklung auch für Patientinnen und Patienten, die durch Verletzungen

beeinträchtigt sind. Im Vergleich etwa zu Fuß- oder Sprunggelenksimplantaten

ist der Markt für die Remobilisierung von Fingergelenken noch deutlich

unterentwickelt. Die Experten schätzen, dass das Gesamtpotenzial im Jahr 2026

bei 5,8 Millionen Euro liegt.

Technologisch ist die Entwicklung innerhalb von FingerKIt inzwischen so weit

fortgeschritten, dass das Produkt gemeinsam mit einem Partner aus der

Medizintechnik zur Marktreife gebracht werden könnte: Die KI-basierte

Design-Erstellung und die Fertigung funktionieren; es existieren bereits

ausstellungsreife Implantate. Im nächsten Schritt soll der Weg zur Zulassung

beschritten werden. Dr. Imgrund: »Derzeit sind wir auf der Suche nach

Unternehmenspartnern, die uns mit ihrem Know-how helfen können, unsere

KI-erstellten Medizinprodukte auf den Markt zu bringen.«

Quelle: Fraunhofer Gesellschaft, 01.12.2022