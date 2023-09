Baden-Württemberg: 100.000 Kinder weniger als vor 20 Jahren

Zahl der Kinder im Südwesten verringert sich leicht (Statistikamt Baden-Württemberg).

Nach Erstergebnissen des Mikrozensus lebten im Jahresdurchschnitt 2022 rund 2,86 Millionen (Mill.) Kinder in Familien in Baden-Württemberg. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg anlässlich des Weltkindertags mitteilt, waren es vor 20 Jahren – also im Jahr 2002 – fast 100 000 Kinder mehr. Damals lag deren Anzahl bei 2,96 Mill.

76,5 % der Kinder Baden-Württembergs wuchsen 2022 bei Eltern auf, die verheiratet waren. 6,1 % hatten unverheiratete Eltern und 17,4 % bildeten mit einem alleinerziehenden Elternteil eine Familie. Als Kinder zählen Personen (ohne Altersbegrenzung) mit mindestens einem Elternteil und ohne Lebenspartner/-in bzw. eigene Kinder im Haushalt.

1,94 der 2,86 Mill. Kinder (67,8 %) waren im Jahr 2022 minderjährig, darunter knapp 680 000 (23,7 %) Mädchen und Jungen unter 6 Jahren. Mit 81,1 % lebte die große Mehrheit der Kinder in dieser Altersgruppe bei verheirateten Eltern. 8,0 % wohnten bei alleinerziehenden Elternteilen, 10,9 % bei Eltern in Lebensgemeinschaften.

In einem gemeinsamen Haushalt mit mindestens einem Elternteil lebten gut 920 000 volljährige Kinder (32,2 %). Fast 260 000 (9,0 %) dieser mit Eltern zusammenlebenden volljährigen Kinder waren bereits 27 Jahre und älter.

2022 lebten in Baden‑Württemberg unabhängig vom Alter 805 000 Kinder (28,1 %) ohne Geschwister im Haushalt und 2,05 Mill. Kinder (71,9 %) wuchsen mit mindestens einem Geschwisterkind im Haushalt gemeinsam auf.

Fast 770 000 Kinder (26,9 %) befanden sich aus Altersgründen (noch) nicht in schulischer Ausbildung. Ca. 1,6 Mill. Kinder hingegen besuchten zum Zeitpunkt der Befragung eine Schule, was einem Anteil an allen Kindern von 55,9 % entsprach. Von diesen 55,9 % waren 14,6 % Grundschüler/-innen, 26,1 % besuchten eine weiterführende allgemeinbildende Schule (davon 4,1 % die gymnasiale Oberstufe) und 15,2 % befanden sich in Ausbildung (an einer beruflichen Schule, Fachhochschule oder Hochschule).

In Baden‑Württemberg wurde im Jahr 2022 für fast 500 000 Kinder unter 15 Jahren (30,7 %) eine Kinderbetreuung auf Grund der Erwerbstätigkeit beider Elternteile in Anspruch genommen.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 19.09.2023