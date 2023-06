Ambulantisierung ermöglicht hohe Behandlungsqualität zuhause

Neue tagesklinische Station am Universitäts-Herzzentrum Bad Krozingen (Uniklinik Freiburg).

Einige kardiologische und gefäßchirurgische Eingriffe können am Universitätsklinikum Freiburg ambulant erfolgen / Ambulantisierung ermöglicht hohe Behandlungsqualität und Erholung zuhause. Morgens rein, abends heim: Das ist das Prinzip der neuen tagesklinischen Station am Campus Bad Krozingen des

Universitätsklinikums Freiburg. Das Team aus Ärzt*innen und Pflegenden der Klinik für Kardiologie und Angiologie und der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie versorgt dort Patient*innen, die kleinere

operative Eingriffe oder Untersuchungen am Herzen oder an den Gefäßen

benötigen. Neu ist, dass die Eingriffe ambulant angeboten werden und die

Patient*innen nur für wenige Stunden in der Klinik sind. In aktuell 16 Betten

können Patient*innen versorgt werden.

„Die ambulante Versorgung ist für die meisten Patient*innen angenehmer. Sie

profitieren von höchster Qualität in der Behandlung und können sich zuhause in

ihrem gewohnten Umfeld erholen“, sagt Prof. Dr. Martin Moser, Oberarzt in der

Klinik für Kardiologie und Angiologie und Ärztlicher Leiter der tagesklinischen

Station. Gleichzeitig ist eine ambulante Versorgung günstiger, was das

Gesundheitssystem entlastet, und nachhaltiger, weil für eine Übernachtung

zuhause deutlich weniger Ressourcen benötigt werden als in der Klinik.

Patient*innen erhalten in der Tagesklinik zum Beispiel eine

Koronarangiographie, bei der die Herzkranzgefäße unter Röntgensicht untersucht

werden. Weiterhin kann der immer wieder erforderliche Batteriewechsel eines

Herzschrittmachers ambulant erfolgen. Im Einzelfall ist auch eine elektrische

Kardioversion, das heißt Rhythmisierung zur Behandlung von Vorhofflimmern,

ambulant durchführbar.

Zusammenarbeit mit Zuweiser*innen ausbauen

Das Team der Tagesstation entscheidet gemeinsam mit den Patient*innen und den

niedergelassenen behandelnden kardiologischen Ärzt*innen, ob der angedachte

Eingriff ambulant oder wie bisher üblich stationär stattfinden soll. „Wir

freuen uns auf die noch engere Verzahnung und Zusammenarbeit mit den

niedergelassenen Kolleg*innen. Gemeinsam stellen wir die bestmögliche

Behandlung unserer Patient*innen sicher“, sagt Moser. Prof. Dr. Dirk

Westermann, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie des

Universitätsklinikums Freiburg, fügt hinzu: „Die ambulante Versorgung bietet in

der Herzmedizin ein enormes Potenzial. Wir würden es deshalb sehr begrüßen,

wenn der Katalog ambulanter Eingriffe in diesem Bereich deutlich ausgeweitet

wird.“

Eingriff in der Klinik – Übernachtung zu Hause

Nach dem ambulanten Eingriff werden die Patient*innen noch mehrere Stunden vor

Ort überwacht und können anschließend in Begleitung direkt nach Hause gehen.

„Falls der Eingriff komplexer war als erwartet oder Komplikationen auftreten,

werden die Patient*innen selbstverständlich zur umfassenden Nachbeobachtung

stationär aufgenommen“, sagt der Pflegerische Stationsleiter Andre Kage.

Quelle: Uniklinik Freiburg, 31.05.2023