ANEVita-Kliniken erwarten Defizit von rund 12 Millionen Euro in 2021

Pandemie verschärft wirtschaftliche Lage der ANEVita-Kliniken (Presseaussendung).

In der gemeinsamen Sitzung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden am Mittwoch, 23. März 2022, in der Stadthalle in Aurich stand

die wirtschaftliche Situation der Klinikgesellschaften im Mittelpunkt. Diese hat sich vor dem Hintergrund der

Corona-Pandemie verschlechtert und wird sich in der Prognose in den Folgejahren

weiter negativ entwickeln, steuert man nicht mit einem Bündel an Maßnahmen

dagegen. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung werden sich, so die

Beschlusslage, im weiteren Jahresverlauf intensiv mit strategischen

Konsolidierungsvarianten und deren Umsetzung befassen, um auch mit

kurzfristigen Maßnahmen dieser Entwicklung entgegenzusteuern.

Geringere Auslastung durch Belegungsrückgänge und Einschränkungen des

Regelbetriebs im Verlauf der Corona-Pandemie haben nach Angaben der

Geschäftsführung der Trägergesellschaft zu Leistungsrückgängen in den Kliniken

geführt. Die Corona-Ausgleichszahlungen haben dies zum Teil, aber eben nicht in

voller Höhe, kompensiert. Es steht nicht eindeutig fest, ob es auch weiterhin

entsprechende Mittel für die Kliniken geben wird. Darüber hinaus existieren zum

jetzigen Zeitpunkt noch keine Budgetvereinbarungen für die Jahre 2020, 2021 und

2022 mit den Kostenträgern – also den Krankenkassen. Auch dies ist ein

landesweites Problem, das auch der Pandemie geschuldet ist, führt aber zu

Unsicherheiten in den Finanzplanungen der Krankenhäuser.

Damit hat die Pandemie die ohnehin schwierige wirtschaftliche Situation der

drei Kliniken weiter verschärft. Die grundsätzlichen Probleme der kleinteiligen

Strukturen an drei Standorten mit den daraus resultierenden negativen

medizinischen und wirtschaftlichen Folgewirkungen sind bereits seit einigen

Jahren bekannt. Auch sie spiegeln sich in den Zahlen wider. Genau diesen

Problemen werde mit den Zentralklinik-Planungen begegnet.

Die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mit ihren Gesellschaften

Klinikum Emden, Ubbo-Emmius-Klinik, Medizinisches Versorgungszentrum Emden

sowie ANE - Service GmbH und Ostfriesische Frischmenü GmbH weist für das Jahr

2021 ein vorläufiges Jahresergebnis mit einem Defizit von insgesamt rund 12,2

Millionen Euro aus und liegt damit rund 700.000 Euro über dem Anfang 2021

verabschiedeten Wirtschaftsplan mit einem Defizit von rund 11,5 Millionen Euro.

Der am Donnerstag verabschiedete Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 weist ein

Defizit von rund 13,3 Millionen Euro über alle Gesellschaften aus. Zum

Vergleich: 2016 lag das Defizit über alle drei Standorte gerechnet bei 18,4

Millionen Euro.

Quelle: Presseaussendung, 29.03.2022