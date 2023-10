Bezirkskliniken und Diakoneo helfen sich gegenseitig (Pressemitteilung).

Die Bezirkskliniken Mittelfranken und Diakoneo haben eine enge Kooperation vereinbart, sich während der Corona-Pandemie gegenseitig kurzfristig und unkompliziert bei Personalengpässen helfen zu können. Der Vertrag, der ab sofort in Kraft ist, regelt die Modalitäten, um Unterstützung vom

Kooperationspartner erhalten zu können.

„Die Corona-Pandemie hat uns nochmals gelehrt, wie wichtig es ist, als Team

zusammenzustehen und an einem Strang zu ziehen. Das gilt sowohl innerhalb der

Klinik als auch im Gesundheitswesen insgesamt. Deshalb ist es nur logisch, hier

vorsorglich Partner zu suchen“, so Dr. Matthias Keilen, Vorstand der

Bezirkskliniken Mittelfranken. Dr. Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von

Diakoneo, begrüßt die Initiative der Bezirkskliniken, um bei der Versorgung der

Bevölkerung neue Wege zu gehen, ausdrücklich. „Die Kooperation wird uns nicht

nur in konkreten Situationen helfen. Wir zeigen damit Verantwortung für die

Region und wollen gemeinsam für sie etwas bewegen.“ In dem innerhalb weniger

Tage vereinbarten und nun unterzeichneten Vertrag versichern sich Diakoneo und

Bezirkskliniken gegenseitig, dem anderen während der Pandemie in Notsituationen

schnell und unbürokratisch zu helfen. Sie haben alle personellen und

vertraglichen Details geklärt, um in kürzester Zeit Personal stellen zu

können.

Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind mit über 3000 Mitarbeitern eines der

größten Klinikunternehmen der Region und stehen für ein qualitativ hochwertiges

Versorgungsspektrum in den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie,

Psychosomatik, Neurologie sowie Neurologische und Geriatrische Rehabilitation.

In acht Kliniken, zwei Heimen und einer Vielzahl von Außenstellen halten sie

rund 1700 Betten und Behandlungsplätze vor.

Diakoneo ist mit rund 10.000 Mitarbeitern und 200 Einrichtungen das größte

diakonische Sozialunternehmen in Süddeutschland und engagiert sich in den

Bereichen Senioren, Menschen mit Behinderung, Bildung und Gesundheit. Diakoneo

betreibt unter anderem mit der Rangauklinik, dem Klinik Schwabach und der

Klinik Neuendettelsau drei Krankenhäuser in direkter Nachbarschaft der

Bezirksklinikums Ansbach – neben drei weiteren in Bayern und

Baden-Württemberg.

Quelle: Pressemitteilung, 12.03.2021