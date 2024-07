Caritas hat die Regie am Krankenhaus Kelheim übernommen

Aus der Goldberg-Klinik Kelheim wird das Caritas Krankenhaus St. Lukas (Landkreis Kelheim).

Der Weg für die konkrete Zusammenarbeit zwischen Caritas und Landkreis ist frei - Aus der Goldberg-Klinik wird das Caritas Krankenhaus St. Lukas. Enge Kooperation, strategische Partnerschaft: Der Diözesan-Caritasverband Regensburg übernimmt planmäßig die Führung der bisherigen Goldberg-Klinik zum

1. Juni. Die rechtlichen und formalen Bedingungen für den Vollzug wurden geprüft und sind alle erfüllt. Die Caritas hat 51 Prozent der Anteile und führt

die Geschäfte, 49 Prozent verbleiben beim Eigentümer, dem Landkreis Kelheim.

Als sichtbares Zeichen der Partnerschaft trägt die Klinik in Zukunft den Namen

„Caritas-Krankenhaus St. Lukas“.

Die bereits im Februar unterzeichnete Kooperation wird damit nun realisiert.

Zum Stichtag 1. Juni wurden die Änderungen auf Gesellschafterebene vollzogen,

die Caritas ist seitdem Mehrheitsgesellschafter. Der 12-köpfige Aufsichtsrat

kommt Ende Juni zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Die Verantwortlichen von Caritas und Landkreis freuen sich nun auf die konkrete

Umsetzung der Zusammenarbeit unter dem Motto: Gemeinsam stark in der Region –

gemeinsam für eine bessere Gesundheitsversorgung.

„Wir sind ein verlässlicher Partner für den Landkreis Kelheim. Wir führen das

Haus im Sinne der Patienten in Top-Qualität weiter und schaffen für die

Mitarbeitenden sichere und attraktive Arbeitsplätze.“

Diözesan-Caritasdirektor Michael Weißmann

„Mit der strategischen Partnerschaft rüsten wir uns für die Zukunft. Hierfür

haben wir in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Paket geschnürt. Mir ist

wichtig zu betonen: Das Krankenhaus in Kelheim wird langfristig gesichert und

auch in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger heimatnah versorgen.“

Landrat Martin Neumeyer

Die gute medizinische Versorgung der Menschen in Kelheim bleibt erhalten und

soll durch die Kooperation weiter ausgebaut werden. Neue Angebote wie zum

Beispiel eine Geriatrie sollen entstehen.

Das neue Caritas-Krankenhaus St. Lukas wird eigenständig bleiben. Gleichzeitig

können durch Kooperationen mit dem Regensburger Caritas Krankenhaus St. Josef

Synergie-Effekte geschaffen werden. Seit vielen Jahren betreibt die Caritas das

Regensburger Haus äußerst erfolgreich auch als Kooperations- und

Lehrkrankenhaus der Universität.

„Durch die strategische Partnerschaft öffnen sich neue Perspektiven.“

Diözesan-Caritasdirektor Michael Weißmann

Für die Mitarbeitenden ändert sich zunächst nur der Name ihres Arbeitgebers.

Anfang Mai einigten sich der Landkreis Kelheim, der Caritasverband für die

Diözese Regensburg und der Betriebsrat der Klinik unter Beteiligung der

Gewerkschaft ver.di zu offenen Arbeitnehmerfragen. Die Beschäftigungsgarantie

für alle Mitarbeitenden wurde bis Ende 2027 verlängert.

Quelle: Landkreis Kelheim, 03.06.2022