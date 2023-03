Das Klinikum Gütersloh begrüßt die klare Haltung der Stadt

Das Klinikum Gütersloh weist die Vorwürfe der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen zurück (Pressemeldung).

Rat der Stadt entscheidet, das Klinikum Gütersloh in der aktuell schwierigen Finanzierungslage für Krankenhäuser zu unterstützen. Der Rat der Stadt Gütersloh hat mit deutlicher Mehrheit entschieden, das Klinikum Gütersloh in der aktuell schwierigen Finanzierungslage für Krankenhäuser zu unterstützen.

Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh ist dankbar für die klare Haltung der Stadt.

Zahlreiche Krankenhäuser in Deutschland erwarten für das vergangene

Geschäftsjahr ein Defizit in zweistelliger Millionenhöhe, viele sind sogar von

Insolvenz bedroht. Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh: „In

dieser schwierigen Lage ist es dem Klinikum Gütersloh gelungen, das vergangene

Geschäftsjahr mit einem Plus abzuschließen und das trotz erheblicher

Investitions- und Sanierungsausgaben, das ist eine enorme Leistung aller

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Für das kommende Jahr rechnet das Klinikum Gütersloh aufgrund der massiven

Preissteigerungen bei Energie- und Medizinprodukten und steigenden Tariflöhnen

mit einem Defizit von voraussichtlich fünf Millionen Euro. Die Stadt Gütersloh

hat beschlossen an ihrem Darlehen für geplante Investitionen festzuhalten. Maud

Beste ist dankbar für diese klare Haltung der Stadt: „Das Klinikum Gütersloh

hat in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet und lag mit seinem

Jahresergebnis nicht nur deutlich im Plus, sondern auch über dem Durchschnitt

anderer Krankenhäuser.“ Auf die Vorwürfe seitens der Geschäftsführung der

Katholischen Hospitalvereinigung reagiert Maud Beste daher gelassen:

„Das Klinikum Gütersloh bekommt von der Stadt ein Darlehen und keinen Zuschuss

aus Steuermitteln, wie die Geschäftsführungen der Katholischen

Hospitalvereinigung OWL unrichtig behaupten. Die Stadt kennt uns in dieser

Hinsicht als verlässlichen Partner, deshalb hat der Rat der Entscheidung auch

so deutlich zugestimmt.“

Im Zusammenhang mit der Krankenhausfinanzierung von gleichen Bedingungen der

Gütersloher Krankenhäuser zu sprechen sei dagegen absolut falsch: „Das

Elisabeth Hospital ist Mitte der achtziger Jahre überwiegend aus Landesmitteln

gebaut und finanziert worden, hier sind also erhebliche öffentliche Mittel

geflossen, während einzelne Gebäudeteile des Klinikum Gütersloh aus dem Jahr

1933 stammen.“ Konkret bedeutet dies, dass das Klinikum Gütersloh

kontinuierlich in die Erneuerung der Stationen und Gebäude investieren musste,

während das Elisabeth Hospital Gelder zurücklegen konnte. „In diesem Bereich

herrschen also sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen auch wenn wir im

laufenden Betrieb beispielsweise für eine Blinddarm-Operation den gleichen

Betrag bekommen.“

In den kommenden Jahren stehen im Klinikum weitere wichtige Investitionen an.

Das Klinikum Gütersloh plant ab 2023 rund 41,6 Millionen Euro in einen neuen

Zentral-OP und eine operative Intensivstation zu investieren. In knapp vier

Jahren Bauzeit entstehen neue OP-Säle und eine neue operative Intensivstation

mit elf Betten. Die Baumaßnahme ist aufgrund des dringlichen Austauschs der

Lüftungs- und Klimatechnik erforderlich geworden. Die Stadt unterstützt dieses

Vorhaben mit einem Gesellschafterdarlehen. Maud Beste: „Die Corona-Pandemie hat

uns sehr deutlich gezeigt, wie wichtig eine gute Ausstattung mit

Intensivkapazitäten ist. Der Kreis Gütersloh hat aktuell die niedrigste

Versorgung mit Intensivbetten im Regierungsbezirk Detmold, deshalb ist es

absolut wichtig, dass wir diese notwendigen Investitionen für den Kreis angehen

können.“

Maud Beste ist überzeugt, dass auch die Bundesregierung sehr bald erkennen

wird, dass sie die Krankenhäuser nicht weiter unterfinanzieren kann. „Die

Krankenhäuser haben in der Pandemie Höchstleistungen erbracht und tun dies

weiterhin. Der Weg, den die NRW-Landesregierung mit dem Krankenhausplan geht,

Krebstherapien und bestimmte Operationen auf solche Kliniken zu konzentrieren,

die sich qualifiziert und zertifiziert haben, ist absolut richtig, davon werden

wir als Klinikum Gütersloh profitieren. Aber die Versorgung in diesem Bereich

muss endlich solide finanziert werden.“

Quelle: Pressemeldung, 27.03.2023