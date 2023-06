Deutlich erhöhte Förderung des Neubaus des Klinikums Braunschweig

Klinikum Braunschweig: Förderbetrag für die Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzepts auf 251 Millionen Euro erhöht (Stadt Braunschweig).

Gute Nachrichten für die Stadt und das Städtische Klinikum Braunschweig: Das Land Niedersachsen erhöht den bisher auf bisher 178 Millionen gedeckelten Förderfestbetrag für die bauliche Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzepts auf 251 Millionen Euro. Damit stellt das Land insgesamt 73 Millionen Euro mehr an

festen Fördermitteln zur Verfügung als bislang avisiert. Hinzu kommen zusätzliche Mittel, um die Preissteigerungen dieses großen Bauvorhabens abzufedern. Sie betragen allein für dieses Jahr 11,5 Millionen Euro. Im

laufenden Jahr erhält das Klinikum 35,5 Millionen Euro vom Land Niedersachsen.

Die im laufenden Jahr bereitgestellten Mittel sowie die weiteren Förderzusagen

für die nächsten Jahre bewilligte der Krankenhausplanungsausschuss des Landtags

in seiner Sitzung am Mittwoch, 14. Juni. Vorangegangen waren intensive

Gespräche, an denen neben Vertretern des Klinikums und Braunschweiger

Landtagsabgeordneten auch Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum maßgeblich

beteiligt war.

„Unsere großen, gemeinsamen Anstrengungen haben sich gelohnt“, kommentiert der

Oberbürgermeister. „Das Land stellt erheblich mehr Mittel für den Neubau des

Klinikums und für die medizinisch-technische Ausstattung zur Verfügung. Die

Kombination aus der deutlich erhöhten Festbetragsförderung und dem Einstieg in

den Ausgleich von Baukostensteigerungen ist genau der richtige Weg. Das

Städtische Klinikum Braunschweig ist Maximalversorger nicht nur für

Braunschweig, sondern für die ganze Region. Die Finanzierung des Neubaus kann

nicht vom Klinikum und der Stadt Braunschweig allein geschultert, sondern muss

vom Land sichergestellt werden. Hier sind wir einen großen ersten Schritt

weitergekommen, und ich danke den Verantwortlichen auf Landesebene sowie allen,

die auf Braunschweiger Seite an diesem Erfolg beteiligt waren.“

Quelle: Stadt Braunschweig, 16.06.2023