Diakoneo: Neu geschaffener Vorstandsbereich personell besetzt

Diakoneo beruft neue Vorständin für Personal und Unternehmensentwicklung (Mediennachricht).

Ina Strickstrock ist zur Vorständin Personal und Unternehmensentwicklung bei Diakoneo berufen worden. Der Aufsichtsrat von Diakoneo hat sie unter rund 85 Bewerbern ausgewählt, um den neu geschaffenen Vorstandsbereich zu führen. „Ich freue mich, mit Ina Strickstrock eine so engagierte und qualifizierte

Kollegin im Vorstand begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von Diakoneo. Ina Strickstrock sei schon jetzt eine

erfahrene Führungskraft bei Diakoneo, die den wichtigen Themenbereichen

Unternehmensentwicklung und Personal bereits maßgebliche Impulse gegeben hat.

Als Leiterin Unternehmensentwicklung hat die studierte Volkswirtin in den

vergangenen Jahren die zukunftssichere Ausrichtung von Diakoneo in

strategischer, organisatorischer und kultureller Hinsicht in allen rund 200

Einrichtungen vorangetrieben und moderiert und so Diakoneo auf dem Weg zum

größten diakonischen Sozialunternehmen in Süddeutschland begleitet.

Strickstrock, die 2018 als Referentin des Vorstandsvorsitzenden in die Diakonie

Neuendettelsau eingetreten war, hat die Fusion der Diakonie Neuendettelsau und

des Diak Schwäbisch Hall im Jahr 2019 wesentlich mitgestaltet und übernahm als

Geschäftsführende Leitung für den Bereich Schule und Bildung bei Diakoneo

schnell Führungsaufgaben. Sie hat den Sonnenhof in Schwäbisch Hall, der sich

mit über 1.000 Mitarbeitenden vor allem in der Behindertenhilfe engagiert und

seit 1. Januar 2023 Teil von Diakoneo ist, erfolgreich saniert und neu

aufgestellt. „Als Vorständin des Vereins hat sie bewiesen, auch schwierige

Situationen mit Tatkraft und strategischem Geschick zu meistern“, lobt

Hartmann. Folgerichtig ist Strickstrock seit Anfang des Jahres

Geschäftsführerin der Sonnenhof Schwäbisch Hall gGmbH, um die Integration

weiterzuführen.

Mit den Bereichen Personal, Unternehmensentwicklung und

Unternehmenskommunikation wird Ina Strickstrock als Chief People & Culture

Officer (CPCO) strategisch entscheidende Aufgabenbereiche übernehmen. Sie wird

zum Beispiel das Thema „New Work“ bei Diakoneo voranbringen. Als Projektleitung

wird sie gemeinsam mit Mitarbeitenden aus allen Arbeitsbereichen und

Hierarchieebenen an zukunftsorientierten Konzepten und Modellen arbeiten, damit

Diakoneo auch in Zukunft attraktive und gesunde Arbeitsbedingungen bieten kann.

„Für die aktuellen Herausforderungen brauchen wir moderne Lösungsansätze, die

unsere Mitarbeitenden stärken und gute Rahmenbedingungen bieten, damit sie

gesund und selbstbestimmt arbeiten können.“, sagt die neue Vorständin.

Quelle: Mediennachricht, 26.04.2023