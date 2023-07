Die Oberschwabenklinik gGmbH stellt die Bilanz 2019 vor (Pressemitteilung).

Patientenwachstum führt nicht zu Erlöswachstum. Die Oberschwabenklinik gGmbH hat das Geschäftsjahr 2019 mit Minus von 4,567 Millionen Euro abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies zwar eine Verbesserung um knapp eine Million Euro. Ursprünglich war man jedoch für 2019 von einer deutlich stärkeren Verbesserung ausgegangen. Dieses Ziel wurde

verfehlt, da das Patientenwachstum nicht mit einem entsprechenden Erlöswachstum

einherging.

Mit 177 400 Patienten, über 1000 mehr als im Jahr zuvor, hat die OSK so viele

Kranke wie noch nie behandelt. Vor allem bei den stationären Behandlungen, wo

es zuletzt Rückgänge gegeben hatte, legte die OSK zu. Die Fallzahl stieg um

fast 700 auf 41 675. Im ambulanten Bereich wurden leichte Rückgänge in den

Krankenhausambulanzen von der positiven Entwicklung der Medizinischen

Versorgungszentren (MVZ) mit den Standorten Ravensburg, Wangen und Isny

aufgefangen. In Wangen machte sich bemerkbar, dass der Fachbereich Radidologie

erstmals ganzjährig das MRT (Kernspintomographie) einsetzen konnte.

Erstmals seit vielen Jahren hat die Oberschwabenklinik wieder Personal

aufgebaut. Im Jahresdurchschnitt waren 2726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

auf umgerechnet 1724 Vollzeitstellen tätig. Gegenüber 2018 war dies ein Plus

von 102 Beschäftigten beziehungsweise 43 Vollkräften. Ungebrochen ist der Trend

zur Teilzeit. 1388 Beschäftigte arbeiteten 2019 in Teilzeit, 1341 in Vollzeit.

Insgesamt hat die OSK im vergangenen Jahr 301 Menschen neu eingestellt, so viel

wie noch in ihrer Geschichte. 210 Beschäftigte haben das Unternehmen

verlassen.

Im Blickpunkt beim Personalaufbau steht insbesondere die Pflege. Die neue

Finanzierung der Pflegestellen macht es den Kliniken möglich, zusätzliche

Stellen zu schaffen. Trotz eines weitgehend leergefegten Fachkräftemarktes

konnte die OSK 127 Pflegekräfte neu einstellen. Insgesamt sind in dieser

größten Berufsgruppe der Krankenhäuser nun über 1000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter tätig. Am Jahresende waren 53 Pflegekräfte mit einem

Beschäftigungsumfang von 38,4 Vollkräften mehr als zum gleichen

Vorjahreszeitpunkt in der OSK angestellt. Im medizinisch-technischen Dienst gab

es ein Plus von 25 Beschäftigten auf umgerechnet 16,54 Vollzeitstellen.

Die Gewinnung weiterer Fachkräfte ist für die OSK der Schlüssel schlechthin in

eine erfolgreiche Zukunft. Zum einen gilt, es die neu eingeführten

Personaluntergrenzen zu erfüllen. Zum anderen ist es das Ziel, dies ohne

Leihkräfte zu schaffen. Für Leihpersonal gab die OSK im vergangenen Jahr rund

3,6 Millionen Euro aus. Diese Kräfte sind wesentlich teurer als eigenes

Personal. Mit Blick auf die Zukunft hat die OSK ihre Anstrengungen in der

Ausbildung noch einmal verstärkt. 340 junge Menschen standen in den

verschiedenen Ausbildungsgängen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den

Pflegeberufen.

Trotz Patientenwachstums hat die OSK in 2019 das angestrebte noch bessere

Ergebnis verfehlt. Grund war, dass die durchschnittliche Fallschwere erneut

zurückgegangen ist. Die Zahl der für die Erlöse relevanten Case-Mix-Punkte

stieg gegenüber 2018 nur um zwölf auf 42 124. Die Betten in den Kliniken waren

häufig mit relativ schwach vergüteten Patienten aus der Notfallversorgung

belegt. Da entsprechend Personal gebunden war, fehlten Kapazitäten für gut

vergütete planbare Eingriffe.

Die Zahl der Notfallpatienten erreichte mit 59 970 einen neuen Höchststand. Die

Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug 3,5 Prozent und machte sich

insbesondere am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg bemerkbar. Ins EK kamen

im Herbst spürbar mehr Notfallpatienten, nachdem die Teilschließung des

benachbarten Krankenhauses 14 Nothelfer in Weingarten angekündigt war.

Das Jahresergebnis der Oberschwabenklinik gGmbH enthält in diesem Jahr erstmals

den Aufwand für Abschreibung und Finanzierung der nicht vom Land geförderten

Immobilienkosten. Insgesamt sind für die Immobilien 7,1 Millionen Euro in den

Abschluss eingeflossen. Der in den letzten Jahren veröffentlichte konsolidierte

Abschluss, in dem die Ergebnisse der OSK und des Eigenbetriebes IKP des

Landkreises zusammengeführt werden, muss deshalb nicht mehr erstellt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 10.07.2020