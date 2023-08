Helios Klinik Bad Gandersheim werde zukünftig als Regionales Gesundheitszentrum betrieben

Helios Klinik Bad Gandersheim: Klinikbetrieb endet am 31.08.2023 (Pressenachricht).

Mit der Einstellung der Patientenversorgung endet am 31. August in der Helios Klinik Bad Gandersheim der reguläre Klinikbetrieb. Dies umfasst sowohl die stationäre als auch die ambulante Notfallversorgung. Im September erfolgen alle vorbereitenden Maßnahmen, um den bisherigen Krankenhausstandort wie vorgesehen zum Ende des Monats an den Landkreis Northeim zu übergeben.

„Wir werden für unsere stationären Patientinnen und Patienten, die bis dahin nicht entlassen werden können, eine nahtlose Weiterbehandlung sicherstellen und dafür eng mit unseren benachbarten Kliniken zusammenarbeiten. Gleichermaßen ist es uns wichtig, im Übergang hier im Gebäude für das neu entstehende Regionale Gesundheitszentrum BürgerGesundheitsPark Bad Gandersheim optimale Startbedingungen sicherzustellen“, unterstreicht Klinikgeschäftsführer Johannes Richter. Das Medizinische Versorgungszentrum, das im Gebäude der Klinik beheimatet ist, ist von der Schließung nicht betroffen. „Die ambulante fachärztliche Versorgung für Orthopädie und Unfallchirurgie bleibt in bewährter Form durch das MVZ gewährleistet“, so Richter weiter.

Die Patientenversorgung ist durch umliegende Klinikstandorte weiterhin sichergestellt. In akuten medizinischen Notfällen wenden sich Patientinnen und Patienten an die Notaufnahmen der umliegenden Kliniken in Northeim, Einbeck, Hildesheim oder Herzberg am Harz beziehungsweise unter 112 an die Leitstelle des Rettungsdienstes. Außerhalb der Sprechzeiten von Haus- und Fachärzten finden Hilfesuchende im kassenärztlichen Notdienst unter der Rufnummer 116 117 einen direkten Ansprechpartner.

Ab 01. Oktober 2023 wird das Gebäude an den Landkreis Northeim als Mieter übergeben. Gemeinsam mit der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und der Stadt Bad Gandersheim hat der Landkreis Northeim eine Dachgesellschaft mbH gegründet, die zukünftig das Regionale Gesundheitszentrum (RGZ) betreibt und eine enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung im BürgerGesundheitsPark Bad Gandersheim anbieten wird. Der Versorgungsbetrieb wird schrittweise starten. Weitere Informationen dazu werden über die Dachgesellschaft zeitnah erfolgen.

Quelle: Pressenachricht, 24.08.2023