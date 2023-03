Kontinuität im Vorstand der Kliniken Südostbayern

Bewährtes Vorstandsteam der Kliniken Südostbayern macht weiter (Pressenachricht).

Aufsichtsrat der Kliniken Südostbayern AG verlängert Vorstandsverträge - Dr. Uwe Gretscher und Elisabeth Ulmer erneut zum Vorstand berufen Von links: Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Traunstein Siegfried Walch, Vorstand Elisabeth Ulmer, Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher,

stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Berchtesgadener Land Bernhard Kern.

Von links: Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Traunstein Siegfried Walch,

Vorstand Elisabeth Ulmer, Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher,

stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Berchtesgadener Land

Bernhard Kern.

Einstimmig hat der Aufsichtsrat der Kliniken Südostbayern AG (KSOB) Dr. Uwe

Gretscher für weitere fünf Jahre erneut zum Vorstandsvorsitzenden bestellt.

Elisabeth Ulmer konnte für ein weiteres Jahr, bis zu ihrem wohlverdienten

Ruhestand Ende 2024, gewonnen werden und wurde ebenfalls wieder zum Vorstand

bestellt. Damit setzt der Aufsichtsrat weiter auf das erfolgreiche Team, auf

die bewährte Zusammenarbeit und auf Kontinuität.

Siegfried Walch, Landrat des Landkreises Traunstein und

Aufsichtsratsvorsitzende, begründet die Wiederbestellung der beiden Vorstände

mit den Worten „Belegschaft, Betriebsräte, Aufsichtsrat und Vorstandschaft

haben die Kliniken in den letzten Jahren stark aufgestellt. Jeder arbeitet mit

großem Engagement. Die Kliniken Südostbayern AG steht trotz der

Herausforderungen sehr gut da. Deswegen wollen wir am bewährten Team festhalten

und sind sehr froh, dass die Vorstandschaft die Kliniken weiterhin leiten

wird.“

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Kern, Landrat des

Landkreises Berchtesgadener Land, betont: „Wir wollen auch in Zukunft eine

wohnortnahe, hochwertige und bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle Menschen

in unserer Region und die Kliniken in kommunaler Trägerschaft erhalten. Dr. Uwe

Gretscher und Elisabeth Ulmer leisten dazu mit ihrem Wirken an der Spitze der

KSOB einen entscheidenden Beitrag. Deshalb freut es mich, dass wir unsere

erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen.“

Mit der Wiederbestellung bekräftigt der Aufsichtsrat das Vertrauen in die

Leistungen der gesamten Führungsmannschaft und ist sicher, dass das

Vorstandsteam, gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KSOB,

die bevorstehenden großen Herausforderungen des Gesundheitswesens im Interesse

der Versorgungsqualität in der Region stemmen wird.

Quelle: Pressenachricht, 03.03.2023