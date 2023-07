Krankenhausgesellschaft St. Vincenz investiert rund 58 Mio. Euro an den Standorten in Limburg, Diez und Hadamar

Krankenhausgesellschaft St. Vincenz investiert und macht sich stark für eine abgestimmte Notfallversorgung (Mediennachricht).

Weiterentwicklung im Interesse der Patientinnen und Patienten: So lautet auch in diesem Jahr das Ziel der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz. Rund 58 Mio. Euro investiert die Klinikträgerin in verschiedene Maßnahmen in Bau und Ausstattung an den Standorten in Limburg, Diez und Hadamar. Dies verkündeten

jetzt der Vorsitzende des Verwaltungsrats und das Krankenhausdirektorium bei einem gemeinsamen Pressetermin. Rund 47 Millionen davon werden dankbarer Weise

aus den verschiedenen Fördertöpfen der Länder Hessen sowie Rheinland-Pfalz beigetragen.

Informierten über Ziele und Projekte der Krankenhausgesellschaft: v.l.n.r.

Guido Wernert, Anett Suckau, RA Erwin Reuhl, PD Dr. Katrin Neubauer-Saile,

Martina Weich und Prof. Dr. Thomas Neuhaus.

„In den vergangenen Jahren wurden in unseren Vincenz-Einrichtungen in allen

medizinischen Bereichen zukunftsweisende Weichen gestellt, um eine qualitativ

hochwertige Patientenversorgung vor Ort zu gewährleisten“ betonte

Geschäftsführer Guido Wernert. „Durch die Investitionen in verschiedene

Baumaßnahmen entwickeln wir baulich konsequent weiter, was medizinisch gelebt

wird.“ Wichtiges Projekt sei hier insbesondere der Bau eines neuen

multifunktionalen Operationssaals in Limburg für rund acht Millionen Euro.

Parallel werden im St. Vincenz-Krankenhaus Diez für knapp 20 Mio. Euro und im

Gesundheitszentrum St. Anna in Hadamar für weitere 3,7 Mio. Euro umfangreiche

Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt - immer mit dem Ziel, eine

zukunftsorientierte und nachhaltige medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Solche Investitionen trotz schwieriger gesundheitspolitischer Bedingungen und

notorischer Unterfinanzierung des Gesundheitswesens zu tätigen, sei keinesfalls

selbstverständlich, erläuterte RA Erwin Reuhl, Vorsitzender des

Verwaltungsrates. Möglich mache dies insbesondere die Förderung durch die

Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, für die sich die Verantwortlichen in diesem

Kontext ausdrücklich bedanken.

Die Differenz steuert die Krankenhausgesellschaft aus Eigenmitteln bei. „Nicht

selbstverständlich, denn als freigemeinnützige Einrichtung sichern wir

Investitionen und Haushaltsausgleich ausschließlich über Gewinne und

Ergebnisüberschüsse“, erläuterte Wernert. „Unterstützung durch Steuereinnahmen

wie bei kommunal getragenen Kliniken gibt es nicht.“ Die Eigenmittel für diese

Investitionen seien in den vergangenen Jahren auf solider Grundlage

erwirtschaftet worden, ergänzt Reuhl.

Strukturen anpassen und optimieren

Nicht nur die baulichen Strukturen sollen ein Update erfahren, vor allem

wünschen sich die Verantwortlichen, dass sich die gesundheitspolitischen

Strukturen vor Ort ändern.

Klar und sehr entschieden forderte PD Dr. Katrin Neubauer-Saile: Eine Symbiose

der stationären Notaufnahme des St. Vincenz mit dem Ärztlichen

Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung mit einem gemeinsamen

Standort auf dem Schafsberg. Die baulichen Gegebenheiten für eine gemeinsame

Lösung seien bereits vorhanden. Das renovierte Sprechstundenzentrum im

Erdgeschoss des St. Vincenz habe abends und am Wochenende Kapazitäten, um

Patienten des Bereitschaftsdienstes dort zu behandeln.

An dieser Verzahnung der Notfallversorgung führe kein Weg vorbei, so die

Ärztliche Direktorin: „Mehr als 37.000 Notfallversorgungen im Jahr, das bringt

uns an unsere Grenzen. Wir brauchen ein Betreuungskonzept aus einer Hand“. Die

Zahlen sprächen für sich: Von Jahr zu Jahr werden es mehr Patienten, die

verkürzten Öffnungszeiten des Ärztlichen Bereitschaftsdiensten verschärfen die

Situation zunehmend. Dies zu bewältigen sei allein kaum machbar, ein Großteil

der Ressourcen würden so auch falsch genutzt. Rund 60 Prozent der Patienten,

die die Notaufnahme aussuchen, müssen nicht stationär aufgenommen werden.

Würden die Patienten zentral richtig kanalisiert, könne man die Menschen viel

besser versorgen: „Ein Benefit für die Menschen und die Medizin“, konstatierte

Neubauer-Saile.

Um die Notaufnahme auf dem Schafsberg zeitnah zu entlasten und die Strukturen

vor Ort weiter zu verbessern, wird die Notaufnahme im Frühjahr zur

eigenständigen Hauptabteilung mit einem eigenen Chefarzt weiterentwickelt. „Wir

hoffen, dass wir mit einem Chefarzt und drei Oberärzten in der Notaufnahme

unsere Ressourcen effektiver nutzen und den Patienten schneller helfen können“,

sagt Katrin Neubauer-Saile. Aber dennoch bleibe das Ziel, dass ÄBD und

Notaufnahme zukünftig vor Ort auf dem Schafsberg zusammenarbeiten.

Dass immer auch noch weiter optimiert werden kann, war den Verantwortlichen

klar. Einig waren sich alle jedoch darin, ehrliche Initiativen zur Sicherung

der Fundamente der Patientenversorgung auszumachen: Die Krankenhausgesellschaft

weiß in diesem Kontext insbesondere das tägliche Engagement ihrer Mitarbeiter

sehr zu schätzen und wird sich auch 2023 für sichere Arbeitsplätze mit

Zukunftsperspektiven ins Zeug legen.

Quelle: Mediennachricht, 10.02.2023