Medizin- und Konsolidierungskonzept: Umsetzung gemeinsam mit neuer Geschäftsführung

ANEVita-Kliniken wollen Medizin- und Konsolidierungskonzept gemeinsam mit neuer Geschäftsführung zügig angehen (Pressenachricht).

Am heutigen Mittwoch haben sich Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden im Seminarhotel in Aurich erneut mit dem Medizin- und Konsolidierungskonzept der drei Kliniken auf dem Weg zur Zentralklinik befasst. Nach dem Beschluss der Gremien wird die

Geschäftsführung unter enger Beteiligung der Mitarbeiter und des Betriebsrates

für die im Konzept erarbeiteten vielfältigen Handlungsfelder über alle

Klinikbereiche hinweg nun einen Umsetzungs- und Priorisierungsplan bis zum Jahr

2025 erstellen. Die Realisierung dieser Projektlandkarte wird dann gemeinsam

mit der neuen Geschäftsführung im kommenden Jahr beginnen.

Zu diesen Handlungsfeldern zählen Zentralisierungsthemen wie beispielsweise für

die Darmchirurgie oder Angebotserweiterungen beispielsweise für die Geriatrie.

Mögliche Einsparpotenziale wurden von den Gutachtern auch in

Dienstleitungsbereichen der Kliniken aufgezeigt. Dazu gehören u.a. Themen wie

Sterilgut- oder auch Wäscheversorgung.

Parallel dazu werden dazu bereits eingeleitete Projekte intensiv durch die

amtierende Geschäftsführung und die ab 1. Oktober etablierte

Interimsgeschäftsführung weitergeführt. Dazu gehört die standortübergreifende

Zusammenführung und Neustrukturierung von Abteilungen – wie beispielsweise

aktuell im Bereich des Personalmanagements. Umgehend gestartet werden sollen

Projekte, die mindestmengenbewehrte medizinische Leistungen betreffen, um diese

zukunftssicher auszubauen und zu etablieren. Dazu gehören u.a. die

Thoraxchirurgie oder die Ausbildung eines Brustzentrums.

„Das Medizin- und Konsolidierungskonzept zielt in seiner Gesamtheit auf die

Stärkung aller drei Klinikstandorte und insbesondere auf die Verbesserung der

wirtschaftlichen Situation. Das Medizin- und Betriebsorganisationskonzept der

Zentralklinik bildet dabei das Zielbild, aus dem sich alle Maßnahmen für die

heutigen Standorte ableiten“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Olaf

Meinen. „Ziel ist und bleibt es, die bestmögliche Gesundheitsversorgung über

alle drei Häuser auch auf dem Weg Richtung Zentralklinik zu gewährleisten“,

ergänzt Oberbürgermeister Tim Kruithoff als stellvertretender

Aufsichtsratsvorsitzender. Die neue Geschäftsführung soll selbstverständlich

intensiv in die Umsetzung des Medizin- und Konsolidierungskonzeptes eingebunden

werden. Diese wichtige Personalentscheidung wird noch in diesem Jahr erfolgen.

Quelle: Pressenachricht, 21.09.2022